Coronavirus, stress per le lezioni da casa: arriva uno sportello di supporto

«Le famiglie potranno chiamare ed esporre le proprie difficoltà con questa nuova normalità dello studio, della scuola, della relazione con i pari a distanza. In questo momento così critico e delicato, l'equipe di Liberamente, lavorando da casa, si impegna a contribuire per rendere meno problematico questo aspetto della vita degli adolescenti, dei bambini e dei genitori e degli insegnanti - spiegano Milena Paoli e Barbara Pin, referenti dell'associazione che proseguono - questa attività ha portato ad osservare che le nuove modalità scolastiche quotidiane, completamente stravolte dalla Smart School, stanno creando nuove problematiche e forse fanno sorgere nuove opportunità di apprendimento. Per questi motivi abbiamo attivato uno sportello di supporto».

Liberamente Onlus è l'associazione trevigiana che da più di vent'anni si occupa di disagio scolastico secondo un paradigma non clinico e utilizzando la mediazione ludica per portare alla luce i talenti dei ragazzi, troppo spesso sepolti. L'equipe dell'associazione "Liberamente" composta da professionisti nella relazione d'aiuto come counsellor, educatori, psicologi, neuro-psicomotricisti e psicoterapeuti, in questi giorni di quarantena globale, sta continuando a seguire i propri ragazzi mantenendo un contatto costante anche se in remoto.

Per accedere allo sportello basta telefonare alla segreteria telefonica di Liberamente 0422.403761 oppure inviare una mail a info@associazioneliberamente.com per essere ricontattati.