Il liceo Veronese di Montebelluna vola in testa alle classifiche di Eduscopio

I dati di Eduscopio, ricerca della Fondazione Agnelli che valuta i risultati universitari e lavorativi dei diplomati dei vari istituti, per trarne delle indicazioni sulla qualità dell’offerta formativa da cui provengono, non lasciano spazio a dubbi: gli indirizzi relativi al liceo delle Scienze Umane e dell’Economico-Sociale vedono svettare, a livello provinciale, proprio il Liceo Angela Veronese; è il segno tangibile dell’efficacia della preparazione impartita dall’istituto di Viale della Vittoria.

Per quanto riguarda le Scienze Umane, il liceo Veronese batte tutti, lasciandosi alle spalle, nell’ordine, il Marco Casagrande di Pieve di Soligo, il Nightingale di Castelfranco e il Duca degli Abruzzi di Treviso. E’ primo, infatti, rispetto a importanti ed interessanti indicatori: innanzitutto per l’indice FGA, che si basa sulla combinazione della media ponderata dei voti conseguiti agli esami universitari e della percentuale di crediti ottenuti in un anno; poi, sia per la media dei voti degli studenti (25,76), sia per i crediti da loro ottenuti (73,61). Per quanto riguarda, invece, l’Economico-Sociale, la scuola è davanti all’analogo indirizzo del Duca degli Abruzzi di Treviso, del Nightingale di Castelfranco e del paritario Mazzini di Treviso. In particolare, svetta per indice FGA e crediti ottenuti dagli studenti (64,64). Un buonissimo terzo posto per il liceo linguistico, dopo il Canova e il Duca degli Abruzzi di Treviso. In riferimento al liceo Artistico, non sono disponibili confronti con gli altri istituti del territorio. Buona, però, la media dei voti universitari degli studenti uscenti da questo indirizzo: 26,8. Insomma, quella del liceo Veronese di Montebelluna è oggettivamente un’istruzione di qualità.