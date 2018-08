Mal di pancia? Come combattere i malesseri da primo giorno di scuola

Insieme al primo giorno di scuola arriva anche lui, il mal di pancia. E' molto frequente nei bambini e nei ragazzi - soprattutto quelli che iniziano nuovi cicli - avvertire dolori alla vigilia di un nuovo anno scolastico. Niente paura, nella maggior parte dei casi si tratta di normalissima agitazione e basta qualche giorno per riadattarsi alla normalità, un po' di più per ambientarsi in un nuovo percorso intrapreso, ma comunque niente allarmismi. Se poi questi disturbi non si risolvono è bene segnalarli al pediatra.

Ritrovare gli amici

Questa è la prima cura per il mal di pancia. Il bambino deve solo riabituarsi alla routine - dimenticata in estate - e insieme ai compagni di scuola è certamente più semplice. E' bene favorire gli incontri anche al di fuori dell'orario scolastico, per stimolare il ritorno alla quotidianità scolastica e favorire i rapporti interpersonali, fondamentali per i giovanissimi.

Comunicare

E' fondamentale parlare con il bambino, sia prima il rientro a scuola che nei primi giorni, farsi spiegare cosa lo preoccupa e tranquillizzarlo, anche accontentandolo se avanza delle richieste, basta che queste non entrino in conflitto con il rendimento scolastico o la frequenza. Flessibilità e morbidezza all'inizio possono fare la differenza.

Alimentazione e sonno

Oltre al mal di pancia potrebbe presentarsi anche la mancanza di appetito, che ovviamente va fronteggiata, magari preparando al bambino i suoi piatti preferiti (ma senza sgarrare troppo). Una corretta alimentazione è fondamentale, così come il sonno, che sempre in questi giorni delicati potrebbe essere disturbato. In questo nessuna flessibilità: 8 ore di sonno sono indispensabili.