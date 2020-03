ITS Meccatronico Veneto: didattica online per 16 classi e 375 studenti

Se le ultime disposizioni governative impongono uno stop totale della didattica in aula – laboratorio – azienda fino al 3 aprile la formazione dell’ITS Meccatronico Veneto non si ferma e prosegue in modalità distance learning. Grazie alla collaborazione del corpo docenti e dello staff di tecnici all’ITS Meccatronico Veneto si stanno ri-organizzando tutti i moduli formativi in modo da permettere agli studenti di seguire a distanza, dalle loro case, le lezioni. «Il blocco della didattica in presenza e quindi anche dei tirocini formativi in azienda richiede uno sforzo da parte di tutti – afferma Giorgio Spanevello, Direttore dell’ITS Meccatronico Veneto – Ci stiamo muovendo in sintonia con tutte le sette sedi e i loro coordinatori in modo da poter garantire a tutti la formazione a distanza nei prossimi giorni. La maggior parte delle sedi sono già online e fanno da apripista con i moduli che non richiedono il supporto dei laboratori. Regione Veneto ha autorizzato anche l’erogazione delle lezioni dal domicilio del docente. In ogni caso le sedi sono aperte per quei docenti che preferiscono avere un supporto tecnico. Sono sicuramente giorni intensi soprattutto per i nostri tecnici e coordinatori che stanno impostando tutto il sistema ma al momento non registriamo criticità e si va verso una piena operatività dei moduli teorici».

Google Hangouts, Zoom ma anche Webex di Cisco sono alcune piattaforme in uso, tutte riconosciute dal Ministero dell’Istruzione. Una varietà tecnologica che consente a tutti di essere operativi in tempi brevi e offrire ai 375 studenti delle 16 classi delle sedi di Vicenza, Schio, Verona, Treviso, Padova, Montebelluna e Mestre di tenere il passo e poter riprendere, speriamo presto, a pieno regime: al via quindi ai moduli di Manutenzione e gestione dei sistemi meccatronici, trasmissione e potenza, Pneumatica, Sensori e trasmissioni, Robotica, PLC per chiudere con i vari moduli di Inglese B1 e B2 cui se ne aggiungeranno altri nelle prossime ore. Studenti presenti e attivi online sei ore al giorno. «Gli studenti da casa -è la voce comune dei coordinatori di sede che stanno sovrintendendo alla didattica online- stanno rispondendo in maniera positiva. E soprattutto sentono di avere una struttura che, compatibilmente con le difficoltà dei primi giorni, è presente. Interagiscono nei moduli e non si risparmiano, chattano, attivano la telecamera e si rendono visibili per porre domande e chiarimenti e scaricare materiali condivisi dai docenti. Già da oggi in alcune sedi siamo operativi con lezioni per sei ore al giorno, mattina e pomeriggio».

«Se gli appuntamenti di orientamento per il post diploma sono necessariamente sospesi -conclude Spanevello- questi sono comunque giorni preziosi per i ragazzi per approfondire le varie offerte formative. A breve nel sito dell’ITS Meccatronico Veneto (www.itsmeccatronico.it) ci si potrà già iscrivere al biennio 2020-22».