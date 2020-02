Montebelluna, mense e trasporto scolastico: iscrizioni al via

Si aprono domenica 1 marzo le iscrizioni online del servizio mensa e trasporto scolastico per chi frequenta le scuole dell’infanzia pubbliche, la prima e secondaria di primo grado del Comune di Montebelluna per l'anno scolastico 2020-2021.

Per usufruire del servizio di mensa scolastica va fatta l’iscrizione on line collegandosi all’indirizzo: https://portale.pastel.it. Le famiglie interessate devono iscriversi, per ogni anno scolastico, possibilmente entro il 31 marzo, seguendo le istruzioni per la registrazione dei propri dati sul sistema informatizzato di gestione delle prenotazioni e pagamenti dei pasti. Per usufruire del servizio di trasporto scolastico, invece, va fatta l’iscrizione dal 1° al 31 marzo esclusivamente tramite la procedura online accessibile al seguente link. Le domande di agevolazione possono essere presentate via email o allo sportello fino al 30 maggio utilizzando la modulistica reperibile nel sito. Per ogni informazione contattare i Servizi educativi e Trasporto scolastico. Quello della mensa e del trasporto scolastico sono servizi utilizzati nell’anno in corso rispettivamente da 1319 e 533 alunni rispetto ai 2677 complessivi iscritti tra chi frequenta le scuole dell’infanzia pubbliche, la prima e secondaria di primo grado. Spiega l’assessore all’Istruzione: «Se da un parte abbiamo lavorato sulle politiche attive investendo nelle agevolazioni legate al trasporto scolastico, e stiamo lavorando per introdurne anche per il servizio di mensa scolastica, dall’altro abbiamo voluto investire nei progetti culturali dedicati all’educazione alimentare oltreché con un’informazione più completa per cui per il secondo anno abbiamo distribuito una brochure a tutti gli utenti della mensa per meglio spiegare cosa arriva nella tavola delle mense scolastiche. Per quanto riguarda le agevolazioni rivolte a chi usufruisce del trasporto scolastico introdotte due anni fa, i risultati sono stati sorprendenti essendo passate dal 3,9% di beneficiari del 2016 al 21% di quest’anno con un aumento degli alunni». Nell’ambito delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale si segnala anche l’innovativo progetto “Nella mia mensa vorrei … piatti sani e gustosi” cui hanno aderito 13 classi delle scuole primarie Pascoli, Montessori, Pascoli, Baracca e Saccardo che hanno coinvolto gli studenti nel mettere a punto dei menu originali, sostenibili e sani che poi verranno inseriti nel menu scolastico.

Conclude l’assessore all’Istruzione: «Quanto ai progetti di educazione alimentare, oltre agli incontri di approfondimento che già da qualche anno vengono proposti ai genitori in collaborazione con Gemeaz, quest’anno, dopo il successo dei menu regionali, abbiamo voluto che fossero gli studenti a studiare e a proporre dei menu da loro creati sulla base delle nozioni e dei suggerimenti nutrizionali dati dalle due dietiste – quella del Comune e quella di Gemeaz -. Ne sono usciti dei menu originali che, nel corso dei prossimi mesi, saranno introdotti nella proposta alimentare di Gemeaz nelle scuole. Vi aspettiamo infine all’incontro di educazione alimentare dedicato al cioccolato in programma il 10 marzo che si concluderà con una degustazione».

Si ricorda che il prossimo incontro di educazione alimentare promosso dal Comune di Montebelluna in collaborazione con Gemeaz – al momento confermato – dedicato al tema “IL CIOCCOLATO: DOLCE TENTAZIONE O AMARA PRIVAZIONE?” è in programma per martedì 10 marzo alle ore 20.30 nell’Auditorium della Biblioteca comunale di Montebelluna (Tv).