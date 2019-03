Scuola media di via Roma, terminati i lavori al tetto della palestra

Iniziato a fine gennaio, si è concluso come previsto l’intervento per la nuova copertura della palestra di via Roma. Oltre al risanamento del manto di copertura dell'archivio, del magazzino e della sala boulder, annessi alla palestra, sono stati tinteggiate le pareti degli stessi locali. E' stato inoltre modificato il sistema di scarico delle acque piovane in prossimità dell'uscita di emergenza della mensa, così da porre rimedio ai frequenti allagamenti che si verificavano in occasione di precipitazioni violente. I lavori, una spesa complessiva di circa 33 mila euro, non hanno interferito con le attività didattiche e l’ utilizzo della palestra.