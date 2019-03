La scuola Vespucci di Campocroce è finalmente connessa a internet. Dopo i lavori che hanno portato la fibra anche nella frazione, infatti, è stato possibile per il Comune predisporre il contratto con il gestore, per la fornitura del servizio. La Vespucci era rimasta l’ultima scuola del territorio moglianese non connessa e naturalmente ora che lo è molti saranno i vantaggi che deriveranno all’operatività e alla didattica.

«Abbiamo subito incaricato i nostri uffici di studiare la fattibilità di un cablaggio interno che permetta alle aule e agli uffici della scuola di essere in rete e che realizzeremo quanto prima»: commenta il Sindaco Carola Arena. Nel corso del 2018 il Comune aveva aderito alla convenzione CONSIP per i servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2) e ciò aveva comportato la revisione e il potenziamento di tutte le connessioni ad internet delle scuole primarie e medie, esclusa, ma solo per fattori tecnici, la primaria Vespucci. Ora anche quest’ultima barriera è stata eliminata