E' online la nuova piattaforma H-Farm plus

Webinar, corsi con quiz, interviste, open day, eventi in streaming, lezioni online: tutto questo e molto altro si trova in H-Farm Plus, la nuova piattaforma di edutainment di H-Farm. Formazione e intrattenimento sono i due concetti chiave intorno a cui ruota il progetto: da un lato la possibilità di imparare nuove skill, dall'altro format innovativi che uniscono alle lezioni il processo di gamification, con l’obiettivo di rendere più divertente l’apprendimento, tutto online.

La piattaforma debutta con 3 filoni di contenuti: Smart at home, webinar e corsi con quiz pensati per il periodo di quarantena, con i protagonisti dell’innovazione di H-Farm che danno suggerimenti, illustrano case history e forniscono consigli pratici per capire come utilizzare al meglio il digitale; Events, dove troviamo tutti gli happening online o in live streaming organizzati da H-Farm, tra presentazioni, interviste, talk e open day virtuali. Infine Originals, con i format originali di H-Farm come Dove si va, pillole video per spiegare la tecnologia in modo semplice e chiaro, We Generation, il progetto che vede giovani universitari in viaggio per l’Italia per promuovere la cultura dell’innovazione in collaborazione con Audi. Il catalogo, in continuo aggiornamento, verrà presto arricchito anche da un vero e proprio digital playground dove i nostri educatori spiegheranno ai bambini, con tutorial e lezioni video, thinkerin, robotica, elettronica creativa e molto altro, utilizzando le cose più semplici che si possono avere a disposizione a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

H-Farm Plus, che inizialmente doveva essere presentato a settembre 2020, ha visto un processo di accelerazione rispetto ai tempi di progettazione, dovuti alla situazione di lockdown del paese per l’emergenza Covid-19, che hanno visto una richiesta sempre maggiore di fruizione di contenuti online. Il progetto è comunque solo allo step uno: sarà infatti arricchito, a partire da maggio, da una serie di nuovi corsi che saranno il vero e proprio core della piattaforma, con la possibilità di scaricare l’app direttamente sul proprio smartphone e sulla propria smart tv, per vivere l’esperienza H-Farm anche sul proprio divano di casa. H-Farm Plus è gratuito e raggiungibile da computer, smartphone e tablet, richiede solo una registrazione con la propria email per poter accedere a tutta la biblioteca di contenuti disponibili.