Oderzo: infoday gratuito “english summer camp” per imparare l’inglese

WEP – organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici per ragazzi nel mondo – terrà venerdì 1 marzo, nei suoi uffici in Contrada Rossa 3 di Oderzo, a partire dalle ore 17:00, una giornata informativa per presentare a genitori e ragazzi l’English Summer Camp che, anche quest’anno, sarà ospitato presso il “Villaggio Olimpico” di Bardonecchia. I ragazzi tra i 7 e i 13 anni potranno imparare la lingua inglese non troppo lontani da casa, a contatto con la natura e all’insegna dello sport e del divertimento, per una o più settimane. Al cuore della proposta formativa c’è una vera e propria full immersion nell’inglese gestita direttamente da madrelingua anglofoni e da uno staff che parla italiano pronto ad assistere i ragazzi nel corso di tutto il Summer Camp. La mattina i ragazzi saranno divisi in gruppi secondo età e livello di conoscenza, faranno conversazione, giochi e altre attività in lingua con i tutor in modo da accrescere le proprie conoscenze tramite l’ascolto di madrelingua, sviluppando capacità di comunicazione su tematiche di vita quotidiana, attraverso lezioni di lingua organizzate in modo divertente e interattivo. Nel pomeriggio tanto spazio per il divertimento e lo sport. Per iscriversi basta completare il form e seguire le indicazioni al seguente link. Le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo, inoltre, potranno beneficiare di uno sconto di € 50 sul costo totale del soggiorno. L’English Summer Camp è conforme al Bando EstateINPSieme 2019. “VILLAGGIO OLIMPICO” DI BARDONECCHIA Partenza dal 16 giugno al 21 luglio. L’arrivo è previsto la domenica intorno alle 16:00 e il ritrovo per il rientro la domenica successiva alle 10:30. Questo campo permette di abbinare l’apprendimento della lingua a una vacanza da trascorrere nella natura delle montagne piemontesi. Il Villaggio Olimpico è in una posizione strategica, vicino alla stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro del paese. Il suo spirito olimpico si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive e ricreative. ampie sale ricreative, sale giochi, teatro con maxischermo. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni: https://www.wep.it/english-summer-camp.