La scuola di robotica fa il bis: open day in 4 Comuni della provincia

Si amplia il progetto Coding e Robotica di Make and Play, la prima (e finora unica) scuola per ragazzi nella Marca Trevigiana per imparare a creare e pilotare robot e a fabbricarsi i giocattoli, stampandoli con le stampanti 3D.

Si tratta di un’offerta innovativa, promossa da FabLab Castelfranco Veneto e Make and Play con il supporto di CNA, dedicata a ragazzi dalla 3ª alla 5ª elementare che amino la tecnologia e desiderino imparare a programmare videogiochi, a modellare oggetti in 3D, pilotare Robot, costruirsi i giocattoli. I corsi si terranno da ottobre a maggio. Da metà settembre, vengono proposti degli Open Day gratuiti per far sperimentare alle famiglie un’anteprima delle attività proposte, conoscere i docenti, vedere i locali e la tecnologia messi a disposizione degli allievi. «Il nostro obiettivo è dare la possibilità ai ragazzi di diventare protagonisti degli strumenti tecnologici e digitali del loro domani ­– spiega Gloria Spagnolo direttrice del FabLab Castelfranco Veneto - Ambiamo a formare futuri adulti che non subiscano la tecnologia ma che la sappiano controllare e utilizzare per gli scopi che si prefiggono nella loro quotidianità. La tecnologia di per sé non è né buona né cattiva: come un coltello da cucina può essere utilizzato per preparare con amore un’ottima cena per i propri cari o per ferire, così la tecnologia va usata per scopi buoni, per creare un futuro migliore. Il primo passo per fare ciò è conoscere e condividere esperienza positive con gli altri. Che è ciò che proponiamo a nostri ragazzi e alle loro famiglie».

L’esperienza pilota partita l’anno scorso ha visto finora la partecipazione di ben 68 allievi. Sono stati otto mesi intensi, con lezioni settimanali, in cui i ragazzi, giocando e divertendosi, hanno imparato, per quanto riguarda il coding, le basi di programmazione utilizzando Scratch, il software per la programmazione a blocchi sviluppato dal MIT (Massachusetts Institute of Technology). Per quanto riguarda la Robotica, tramite i kit MBot, hanno scoperto e utilizzato i tanti componenti del robot per sviluppare interazioni e giochi, imparando cosa è un sensore, un attuatore, come funziona il motore fino ad arrivare alle prime basi di programmazione. Full-immersion anche sulla stampa 3D: utilizzando un software per la modellazione, intuitivo e giocoso, i ragazzi hanno imparato come creare un oggetto in tre dimensioni, progettando un file adatto alla stampa 3D. Hanno inoltre imparato come funziona una stampante 3D e realizzato dei progetti e giocattoli che si sono portati a casa. Quest’anno i corsi proporranno nuovo approcci al coding e alla robotica con lo stile che le è proprio: far divertire i ragazzi, fare usare loro le mani, riscoprire la manualità, l’abilità di usare insieme mani e cervello per creare qualcosa di utile e di bello. L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Treviso, Montebelluna, Castelfranco e Asolo.

Il programma degli Open Day

Gli Open Day gratuiti si terranno dalle 17 alle 18.30:

A Montebelluna (c/o CNA piazza Parigi 21) lunedì 16 e 25 settembre

A Castelfranco V.to (c/o FabLab Castelfranco V.to via Sile 24) mercoledì 18 e 25 settembre

A Treviso (c/o CNA viale della Repubblica 154) martedì 17 e 24 settembre

Ad Asolo (c/o CNA viale Enrico Fermi 37) venerdì 20 e 27 settembre