Scuola, tutto pronto per il primo open day virtuale del sistema Its-Academy

Primo open day virtuale per il sistema degli Its Academy del Veneto: mercoledì 29 aprile le sette Fondazioni che gestiscono gli Istituti tecnici superiori per professionisti della meccatronica, della logistica, dell’agroalimentare, della moda, dell’edilizia, del turismo e della portualità si presentano ai futuri iscritti con una visita virtuale che consentirà di incontrare docenti e allievi dei diversi corsi e sedi presenti in Veneto e di scoprire una proposta formativa, alternativa all’università, che forma figure di super-tecnici molto richiesti dal mondo del lavoro. Al primo open day ‘virtuale’ degli Its Academy, pensato come opportunità di informazione e orientamento per ragazzi e famiglie in tempi di lockdown, parteciperà anche l’assessore regionale all’Istruizone e formazione del Veneto, Elena Donazzan, che interverrà alle ore 15.

«Gli Its Academy – sottolinea l’assessore Donazzan - sono percorsi biennali di alta formazione superiore, post-maturità, paralleli ad un corso di laurea, ma caratterizzati da uno stretto connubio con le imprese più avanzate del settore. Metà dei docenti provengono dalle aziende e in azienda si svolge circa la metà delle 1800 ore dei percorsi formativi. La peculiarità di tali corsi – prosegue l’assessore – è fornire competenze tecniche ad alta specializzazione che assicurano ai neo diplomati un posto di lavoro sicuro e coerente con competenze acquisite e aspettative. La qualità e gli esiti occupazionali dei corsi Its in Veneto è certificata dalle classifiche Indire del ministero della Pubblica Istruzione, che ogni anno vedono gli istituti veneti ai primi posti».

Alla presentazione generale di mercoledì 29, seguirà a maggio un ciclo di incontri telematici, più specifici, rivolti a chi vuole saperne di più sull’organizzazione e la proposta formativa dei singoli istituti: lunedì 4, e per i tre successivi lunedì di maggio, la piattaforma web degli Its veneti ospiterà l’Istituto meccatronico Veneto (ore 16.30) e l’Istituto Last (ore 18.30); martedì 5 (e nei successivi martedì di maggio) sarà la volta dell’Istituto Agroalimentare veneto e dell’Istituto Cosmo (moda); mercoledì 6 (e successivi) toccherà all’Istituto tecnico superiore Marco Polo (portualità e logistica) e all’istituto Red (edilizia ed efficienza energetica); infine, giovedì 7 (e nei giovedì delle tre settimane successive) sarà la volta dell’istituto tecnico superiore per il turismo (ore 16.30).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Basterà un click per collegarsi allo spazio web ed entrare in dialogo con i diversi istituti e approfondire organizzazione, proposta formativa e prospettive occupazionali, e relativi costi di frequenza (il contributo annuale per gli iscritti varia tra i 500 e i mille euro). «Invito gli studenti dell’ultimo anno delle superiori e le loro famiglie, in particolare quanti sono ancora indecisi rispetto al proprio progetto di vita e di lavoro, ad essere curiosi e ad approfondire meglio questa opportunità – conclude l’assessore – Sono certa che troveranno proposte interessanti e stimolanti, soprattutto per chi è interessato alle professioni del futuro». Per iscriversi alla presentazione del 29 del sistema Its-Academy basta andare al seguente link mentre, per connettersi all'evento si vada al seguente link.