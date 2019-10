Le Canossiane vanno in pellegrinaggio a Monte Berico

Martedì 8 ottobre più di 900 studenti (di scuola primaria, media, licei e scuola di formazione professionale) dell’Istituto Canossiano "Madonna del Grappa" accompagnati da circa 80 tra insegnanti, madri canossiane e personale amministrativo, si sono spostati in massa con un treno riservato da Treviso a Vicenza per il pellegrinaggio alla Madonna di Monte Berico.

L’occasione è stata l’anniversario della fondazione dell’Istituto Canossiano qui a Treviso (8 ottobre 1843), che quest’anno compie 176 anni (1843-2019), e la celebrazione della Santa Messa di inizio anno nella Chiesa del Santuario di Monte Berico. Appuntamento al binario 1 della stazione di Treviso, dove il treno speciale, con i vagoni divisi per ordini di scuola, è partito alle 9.20 e arrivato a Vicenza alle 10.10. Gli studenti più grandi dei licei e della scuola professionale hanno accompagnato per mano i bambini della primaria verso il Santuario (guidati dalla Polizia Locale di Vicenza) con varie tappe di preghiera alla Madonna. La celebrazione della messa, partecipata anche da alcuni genitori, è stata celebrata da don Daniele Giacomin e don Flavio Schiavon, insegnanti della scuola. Dopo la celebrazione, pranzo e ritorno a casa per le 15.50 alla Stazione di Treviso.