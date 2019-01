Scuola: il Pio X riceve una targa di merito dall'università di Cambridge

L’università di Cambridge ha consegnato nelle scorse ore una targa al Collegio Vescovile Pio X per aver iscritto quest’anno più di 100 candidati alle certificazioni di lingua inglese.

E’ la prima e finora unica targa assegnata ad un istituto scolastico della provincia di Treviso. In una breve cerimonia nella biblioteca del collegio, Nicoletta Trevisanato e Silvia Stocco, delegate territoriali per le Cambridge English Qualifications, hanno affidato al rettore mons. Ferruccio Bonomo e al suo staff il riconoscimento internazionale da esporre, si legge nella motivazione, “come prova dell’opportunità formativa che offrite agli studenti”. Il Pio X è infatti sede riconosciuta di certificazione dei vari livelli di conoscenza della lingua inglese e i partecipanti all'esame superano di molto il centinaio. Gli ultimi test si sono tenuti nel maggio del 2018 e per il livello “Young” della Scuola Primaria si sono infatti presentati 179 alunni, dei quali 70 di terza elementare, 72 della quarta e 37 della quinta. Anche per le Medie e i Licei si sono avuti test di tre livelli differenti, ai quali hanno partecipato 64 studenti: un totale di 243. Tutti i test sono valutati dall’Università di Cambridge che applica criteri standard per gli elaborati che confluiscono da tutto il globo. Oltre che della gamma delle ‘qualifications’, il collegio è sede Cambridge anche degli esami denominati ‘Check Point’ per la terza media e ‘Igcse’ per i Licei e per il primo biennio del Pio X International, il corso quadriennale di studi in lingua inglese che conduce al Baccalaureato Internazionale, il diploma di scuola superiore riconosciuto da tutte le migliori università del mondo.