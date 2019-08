Ponte di Piave, torna il libro vacanza per l’estate 2019

Torna il Libro Vacanza per l’estate 2019 con l’offerta educativa ampliata agli alunni DSA. L’Amministrazione comunale ha avviato anche quest’anno il progetto denominato “Libro Vacanza”. Si tratta di un servizio gratuito finalizzato ad aiutare i bambini nel rinforzo delle attività, in particolare al recupero e sostegno scolastico. Il servizio educativo, che si è aggiudicato la Coop. Sociale GD Educa, è dedicato agli alunni delle Scuole Primarie e Secondaria di primo grado e consiste nell’aiuto nello svolgimento dei compiti estivi e mediante la partecipazione a laboratori di potenziamento dell’apprendimento, ludico-didattici e per alunni DSA.

«Obiettivo prioritario dell’Amministrazione -ha dichiarato il Sindaco Paola Roma- è quello di essere vicini ai ragazzi, alle loro famiglie, a servizio della comunità. L’offerta educativa si amplia dal corrente anno anche con un servizio di aiuto compiti rivolto anche ai bambini che hanno difficoltà nell’apprendimento, grazie ad esperti tutor DSA (disturbi specifici nell’apprendimento) nell’ottica di una sempre più ampia promozione dell’inclusione scolastica». “Libro Vacanza” si svolgerà a partire dal 19 agosto e fino al 6 settembre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 presso i locali della Scuola Primaria “A. Moro” di Ponte di Piave.