A scuola con il geologo: otto istituti coinvolti nella Marca

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”: è questo il titolo dell'evento che si terrà il prossimo 16 novembre a livello nazionale e che coinvolgerà, in Veneto, quasi una trentina di scuole. L’iniziativa dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie, alla sua seconda edizione è dedicata all’informazione ed alla prevenzione dei rischi geologici. Otto le scuole della provincia di Treviso coinvolte: Treviso Scuola Secondaria di 1° grado “Casteller”; Treviso Scuola Secondaria di 1° grado "G.G. Felissent"; Treviso Scuola Secondaria di 1° grado "A. Mantegna"; Roncade scuola sec. 1° gr. "Martiri della Libertà"; Oderzo ISISS “A. SCARPA”; Casier Dosson IC di Casier; Pieve di Soligo ISISS "Casagrande"; Pieve di Soligo secondaria di 1° grado "G. Toniolo".

«L'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto guarda con grande attenzione alle attività nelle scuole, tanto da aver fondato un’apposita Commissione strategica – sottolinea Veronica Tornielli, coordinatrice dell’Ordine regionale - Per questo abbiamo preso parte con grande piacere a questa iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi che ha coinvolto 20 Ordini Regionali in tutta Italia. Per l'area veneta particolare riferimento verrà fatto ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio senza dimenticare i fenomeni passati e potenzialmente ripetibili, come il terremoto, oppure particolarità geologiche uniche al mondo”. L’evento si ripete anche grazie alla rete di collaborazione tra le scuole e i geologi che si è formalizzata nella scorsa edizione, con il comune obiettivo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e al tempo stesso rendere consapevole la comunità scolastica dei possibili rischi che possiamo correre, per prevenirli. Nel corso della giornata interverranno nelle classi degli istituti veneti sia geologi professionisti sia geologi dediti all'insegnamento delle Scienze della Terra ai giovani studenti. “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo” ha ottenuto il patrocinio morale del Ministero dell'Ambiente. «L'Ordine dei Geologi del Veneto affianca il CNG in questa iniziativa di livello nazionale in quanto crede che le scelte politiche future degli studenti di oggi debbano passare necessariamente da un percorso di condivisa consapevolezza che i fenomeni naturali ci sono e ci saranno sempre e che sta a noi abbassare il rischio di danni con politiche preventive lungimiranti, a cominciare dalla scuola» conclude Tornielli.