Wi-fi dedicata agli studenti ma niente telefonino durante le lezioni

Tanti benefit: una linea internet wi fi dedicata agli studenti da usare solo quando c’è ricreazione; dotazione gratuita di sicurezza (tuta, scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc…) per quando si è in laboratorio o in officina; libri di testo gratuiti; mensa interna con personale della scuola. Ma anche rigore: sospensione automatica di un giorno se sorpresi ad usare il cellulare durante la lezione; divieto di fumare anche negli spazi esterni della scuola; oppure, per chi è indisciplinato, lavoro socialmente utile come pulire il refettorio o controllare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Andrea Mangano direttore del Cfp (Centro di formazione professionale) di Fonte ha comunicato alcune regole della scuola lunedì 2 settembre ai nuovi allievi e ai loro genitori. Assieme a lui il presidente dell’Opera Monte Grappa don Paolo Magoga e il vicedirettore Vitaliano Benetton. «La nostra scuola è un luogo in cui cerchiamo di valorizzare la personalità e le potenzialità di ognuno – ha ricordato don Magoga -. Negli anni abbiamo dato fiducia a ragazzi che sembravano svogliati ma che in realtà quando hanno potuto scoprire le proprie capacità sono diventati ottimi lavoratori o addirittura imprenditori».

«Lo scopo è quello di riuscire a traghettarli da giovani adolescenti in ottime persone capaci di affrontare il mondo del lavoro -ha aggiunto il direttore Mangano- Un mondo che non guarda in faccia nessuno e che premia chi ha buona volontà e professionalità. Ricordo che entro sei mesi dal termine del percorso scolastico circa l'80 per cento dei nostri allievi ha già un contratto di lavoro in mano». «Sì, i nostri ragazzi li prendiamo per mano e li accompagniamo fino al termine degli studi - ha sottolineato il vice direttore Benetton -. Già con l’inizio delle lezioni, la prossima settimana passerò in ogni classe per conoscere ognuno di loro».

Le lezioni al Cfp inizieranno mercoledì 11 settembre per le classi prime, seconde e terze. Le classi quarte inizieranno mercoledì 18. Anche nel prossimo anno scolastico la scuola accoglierà circa 600 giovani dai 14 ai 17 anni che frequenteranno corsi di tre o quattro anni interamente gratuiti. I corsi sono: operatore all’autoriparazione, indirizzo manutentore e riparatore auto; operatore all’autoriparazione, indirizzo carrozziere; operatore meccanico di sistemi, indirizzo operatore macchine utensili; installatore e manutentore impianti termoidraulici, indirizzo impiantista termoidraulico; installatore e manutentore impianti elettrici, indirizzo professionale impianti elettrici civili ed industriali; operatore del punto vendita, indirizzo professionale addetto alla vendita; operatore meccanico, indirizzo polivalente; operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica.