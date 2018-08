Le scuole più innovative in Italia, di cui tutti parlano

L'abitudine tutta italiana di confrontarsi con gli altri Paesi e mettersi quasi sempre un gradino indietro andrebbe abbandonata. Sono tante le eccellenze di cui andare fieri e la scuola è una di quelle, non solo perché il sistema scolastico italiano è tra i migliori in Europa, ma anche perché sono diversi gli istituti all'avanguardia che ci invidiano in tutto il mondo.

Cinque in particolare, come ha stabilito Ashoka, la più grande rete al mondo di imprenditori sociali che ha individuato le scuole italiane d'eccellenza, entrate a far parte della rete globale delle Scuole Changemaker.

Le 5 scuole italiane più innovative

1- Scuola Secondaria Superiore I.I.S.S. Majorana di Brindisi. In questo istituto i libri vengono autoprodotti, ogni classe è munita di lavagne e tablet intelligenti, ma soprattutto è la prima scuola ad utilizzare durante le ore di lezione l'Oculus rift, un visore per realtà aumentata che cambia l'immagine della classe favorendo una didattica di tipo collaborativo. In classe, inoltre, c'è anche un'area relax per gli studenti.

2- Scuola primaria e secondaria inferiore I.C. San Giorgio di Mantova. La tecnologia è alla base della didattica di questo istituto. Aule feng shui, scambi internazionali e progetti europei per favorire integrazione e abituare i ragazzi a non guardare all'estero con timore.

3- Scuola secondaria superiore Collegio del Mondo Unito U.W.C. Adriatic di Duino. E' un college internazionale frequentato da circa 200 studenti provenienti da oltre 100 Paesi. La multiculturalità si respira a pieni polmoni. Il piano di studi è personalizzabile e include il volontariato.

4- Scuola primaria e secondaria inferiore Città Pestalozzi di Firenze. All'avanguardia perché una delle prime in Italia a sperimentare metodologie basate sull'apprendimento collettivo. Si incentivano attività extrascolastiche tra cui il teatro e la falegnameria.

5- Scuola secondaria superiore Liceo Attilio Bertolucci di Parma. In questa scuola tutto è in funzione degli studenti e delle loro attitudini. L'offerta formativa infatti è molto ampia e spazia dall'educazione alla pace al volontariato, ma anche stampa 3d, coding, oltre alla possibilità di far parte di una redazione scolastica o di coltivare l'orto.