Liceo Veronese, lo Spazio Ascolto per gli studenti riprende "a distanza"

L’importante servizio di supporto psicologico nei confronti degli studenti del liceo Veronese, svolto sistematicamente per tutto l’anno scolastico dalla psicologa Mirti Agostinetto, riprende a distanza anche in questi difficili giorni di emergenza.

«Ora che la scuola ha ripreso l'attività con una sua regolarità - spiega la dirigente scolastica Rosita De Bortoli - siamo pronti a ripristinare il servizio "Spazio Ascolto". E la sensazione è che possa essercene bisogno, dato che “il cambiamento “epocale” che stiamo tutti vivendo comincia a farsi sentire. I primi giorni potevano quasi sembrare agli studenti delle “pseudo vacanze”, ma purtroppo cosi non era e non è».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E prosegue: «La nostra comunità scolastica sente forte il bisogno di resistere assieme così come ha dimostrato di saper riorganizzarsi positivamente dinanzi ad una difficoltà di tale portata, senza perdere la propria umanità». Tensioni, preoccupazioni, attimi di sconforto, di incertezza possono però trovare aiuto in un “momento” tutto dedicato ai ragazzi. «Per questo la riattivazione del Progetto SOS Ascolto in chiave “digitale”. Certo, perché questo è lo strumento di cui ora paradossalmente necessitiamo per mantenere il tessuto di relazioni all’interno della Nostra Scuola». La modalità per il colloquio con la psicologa sarà la videochiamata tramite Meet in G Suite, come già accade con le video-lezioni degli insegnanti. L'appuntamento verrà concordato direttamente con la dottoressa Agostinetto. Il giorno e l'ora varieranno in base alle disponibilità della stessa e secondo gli appuntamenti scolastici. Il servizio naturalmente è sempre rivolto ai ragazzi in primis, ma anche ai genitori, al personale docente, ai collaboratori scolastici e a tutto il personale della scuola.