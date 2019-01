Alternanza scuola-lavoro: studenti del "Besta" all'Israa

Giovedì 17 gennaio l'assessore Silvia Nizzetto, che ha la delega per la condizione giovanile, ha incontrato alla sede di ISRAA di Treviso otto ragazzi dell'Istituto “F. Besta” indirizzo "Sociale" che hanno concluso il percorso di alternanza scuola-lavoro con gli anziani residenti nelle strutture di Treviso, Villorba, Spresiano e Silea. Il Comune di Treviso , allo scopo di favorire l'incontro, il dialogo e il confronto tra diverse generazioni (giovani e anziani), ha promosso l'iniziativa dopo aver aderito al progetto regionale "INCONTRIAMOCI. SCAMBI INTERGENERAZIONALI PER COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO" nell'ambito del Piano di intervento in materia di Politiche giovanili.