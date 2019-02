Motivare, coinvolgere, divertire con la matematica a Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche per il 2019 tornano gli attesi appuntamenti formativi gratuiti su scala nazionale dedicati alla didattica delle materie matematico-scientifiche cosiddette STEM promossi da DeAgostini Scuola - Ente Formatore accreditato MIUR - per facilitare tra i docenti un approccio didattico sempre più inclusivo, coinvolgente e interdisciplinare, con il coinvolgimento di mentori della didattica, rappresentanti del MIUR, autori DeA Scuola, popolari divulgatori scientifici, YouTuber e partner scientifici quali INAF (Istituto Nazionale Astrofisica), Google for Education, GSSI - Gran Sasso Science Institute, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Ospedale San Raffaele, Cnr, CampuStore, Fondazione Umberto Veronesi, tra gli altri. Sul fronte della matematica, “Motivare, Coinvolgere, Divertire con la Matematica” è in arrivo a Treviso l’8 marzo 2019 per i docenti veneti delle scuole secondarie di primo e secondo grado presso il Best Western Premier in via Postumia Castellana 2 a Quinto, dalle 8.30 alle 17.00 (http://convegni.deascuola.it/convegni/motivare-coinvolgere-divertire-con-la-matematica/palermo/). “La formazione matematica per l’educazione alla cittadinanza: strategie didattiche per il coinvolgimento attivo e inclusivo degli studenti” è il messaggio guida dell’edizione 2019 che vede la partecipazione dei massimi esperti in didattica della matematica (Rosetta Zan, Pietro Di Martino, Giorgio Bolondi, Paola Morando), autori di corsi di matematica di grande successo per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Leonardo Sasso, Claudio Zanone, Luigi Ferrando) e la partecipazione straordinaria dell’astrofisico e divulgatore scientifico social Luca Perri, che aprirà i lavori dimostrando come i più disparati mestieri (make up artist, ornitologo, responsabile della sicurezza in uno stadio e wedding planner) abbiano tutti qualcosa in comune: la matematica. Quest’anno, l’interazione tra i relatori e i docenti è particolarmente incentivata, a partire dalla raccolta di domande già in fase di iscrizione per una sessione speciale di domande-risposte con Paola Morando (per il primo grado) e Leonardo Sasso (per il secondo grado) durante il convegno. I docenti, nella sessione plenaria del mattino, approfondiranno il ruolo fondamentale dell’insegnamento della matematica nell’educazione alla cittadinanza, la didattica per competenze, lo sviluppo delle competenze digitali, l’argomentazione come traguardo di competenza dell’educazione matematica. Nel pomeriggio, gli insegnanti passeranno dietro ai banchi, suddivisi per grado scolastico, per prendere parte attiva ai laboratori pratici e per sperimentare le ultime applicazioni della tecnologia digitale per la didattica: il “tinkering” per lo sviluppo dell’apprendimento creativo nella scuola secondaria di primo grado, l’uso di GeoGebra e della calcolatrice grafica con Texas Instruments per la scuola secondaria di secondo grado. Grazie alla collaborazione con Google, saranno presentate attività didattiche collaborative per la condivisione delle risorse e per l’acquisizione di strumenti utili a facilitare la comunicazione con e tra gli studenti. A grande richiesta verranno proposti anche laboratori dedicati all’utilizzo del gioco come leva motivazionale nell’insegnamento della matematica e degli origami per comprendere i principi della matematica e le ultime frontiere della robotica e del pensiero computazionale. Non mancheranno workshop dedicati al recupero e al ruolo positivo dell’errore nella didattica, all’apprendimento cooperativo e interventi volti a stimolare la curiosità e il piacere dell’apprendimento grazie all’interpretazione della realtà attraverso la lente della matematica. Sulle Prove INVALSI, il professor Giorgio Bolondi dedicherà un workshop al concetto di “competenza” in matematica mentre, sull’esame di Stato, mentre gli autori DeA Scuola dei corsi di matematica per la scuola secondaria di primo e secondo grado proporranno percorsi didattici per preparare al meglio gli studenti alla nuova seconda prova mista di matematica e fisica. La partecipazione ai convegni è gratuita previa iscrizione sul sito http://convegni.deascuola.it/ e sulla nuova piattaforma ministeriale S.O.F.I.A (www.istruzione.it/pdgf/) e prevede l’esonero ministeriale e il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.