Palladio, per la prima volta alla maturità gli studenti del corso "Grafica e comunicazione"

A Treviso quest’anno una nuova classe di studenti parteciperà alla tornata degli Esami di Stato che vedrà impegnati centinaia di maturandi. Il corso serale dell’Istituto d'istruzione superiore Andrea Palladio, infatti, per la prima volta vedrà una classe quinta dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione giungere al compimento del percorso di studi. «Anche per il serale si conferma il trend positivo delle iscrizioni a favore del nuovo indirizzo di Grafica e Comunicazione già registrato a livello nazionale -ha dichiarato Claudio Florimo, coordinatore del corso serale dell’Istituto Palladio- Portare una classe agli Esami di Stato premia gli sforzi profusi nell’ampliare l’offerta formativa dell’Istituto».

Ma il corso serale del Palladio non prevede soltanto l’indirizzo di Grafica. L’Istituto, infatti, partecipa alla rete del Centro Provinciale per l’Istruzione per gli Adulti di Treviso avendo dal 1999 un corso ormai consolidato con un’offerta formativa che nel tempo si è adeguata alle esigenze del territorio e arricchita di proposte formative. Accanto al già citato indirizzo di Grafica –avviato dal 2016- è attivo, infatti, l’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio, l’ex Geometri del progetto Sirio.