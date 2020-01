In Azienda: dalla scuola al lavoro, nuove generazioni si orientano

Martedì 28 gennaio si è avviata la nuova edizione di In Azienda, il progeto che vuole sostenere i giovani nell’orientamento alle scelte professionali e nell’ingresso del mondo del lavoro. Attraverso incontri con le aziende del tessuto produtvo locale, laboratori per facilitare la scelta professionale o scolastca e percorsi di inserimento in azienda, il progeto si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, del quarto o quinto anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, neodiplomat, laureandi o neolaureat e a disoccupato o occupato. Proposto per il secondo anno e fnanziato dalla Regione Veneto, il progeto promosso da una rete di 14 Comuni, Spresiano ( capofila Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Morgano, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso e Villorba ) con il coordinamento di La Esse. Questa nuova edizione si arricchisce di iniziatve dedicate alla scoperta delle professioni necessarie e maggiormente ricercate oggi nel territorio, occasioni per confrontarsi sulle competenze e dotarsi degli strument per la ricerca del lavoro e inserirsi in azienda. Un programma di opportunità per i giovani partecipanti, che potranno così costruire il percorso più adato alle proprie esigenze.

I laboratori – In Azienda ha proposto il 28 gennaio alle ore 9.30 a Spresiano, nella Biblioteca Comunale, un percorso laboratoriale Timone a drita verso il lavoro, un calendario di tre incontri sulle scelte professionali e formatve per i giovani, un momento di analisi delle competenze acquisite, degli obietvi da porsi e delle scelte da prendere per trovare la giusta strada per il futuro. Lo stesso laboratorio si svolgerà anche a Treviso, il 31 gennaio ore 15 nella sede del Progetto Giovani e il 21 febbraio alle ore 15 a Quinto di Treviso, nella Biblioteca Comunale. Le visite - In Azienda permete ai giovani partecipant di entrare nell’organizzazione di una piccola e media impresa per seguire da vicino il ciclo della produzione. «Le visite guidate nelle aziende sono state il focus delle atvità della prima edizione - afermano i coordinatori - Abbiamo raccolto important stmoli dagli imprenditori che abbiamo incontrato, e i partecipant hanno saputo comprendere meglio cosa cercano davvero le aziende del territorio in un giovane. Per alcuni dei partecipanti la visita è diventata un’opportunità di lavoro». Inserimento. Inserimento - Il progeto incontra decine di aziende virtuose del territorio, sempre a caccia di nuovi talent, di ragazzi dispost a metersi in gioco e intraprendere una nuova carriera, e può favorire questo processo, incrociando le domande di lavoro con i profli dei partecipant ai percorsi. Ecco trocini e altre forme contratuali che possano favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

Per informazioni e partecipazione: info@inaziendatreviso.it