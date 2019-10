Ottimi voti per le scuole di Treviso in ecosostenibilità e geografia ambientale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Imparare la geografia italiana divertendosi è l'obiettivo dei materiali didattici di Georanger, l'album di figurine sul patrimonio naturale dell'Italia diffuso nelle scuole ed alla base di un concorso nazionale che assegnerà finanziamenti fino a 5mila euro. A Treviso e provincia le scuole e le famiglie hanno raccolto la sfida attivamente estanno preparando gli elaborati che testimoniano lo spirito ecologico e l'amore per il proprio territorio che diventa punto d'eccellenza in questa città e nella sua provincia. Richiedeteci i materiali gratuiti per le classi, i poster sulle biodiversità e le schede per la geografia inclusiva al Numero verde 800/662495 o mail dracma@dracmasrl.it e aspettateci. . .potete vincere l 'ecogita per una classe ed i finanziamenti da 2500 o 5000 euro Dracma Educational Numero verde 800/662495 Email dracma@dracmasrl.it https://www.facebook.com/dracmaEducational l

Gallery