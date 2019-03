"Spaziomentecorpo": un aiuto per studenti e famiglia per affrontare il percorso scolastico

SpazioMenteCorpo, lo studio della dott.ssa Valentina Vettor, psicologa e psicoterapeuta funzionale, ospita in questo mese due interessanti iniziative dedicate alle problematiche genitoriali nell'ambito scolastico. Aiutare la quotidianità delle famiglie nell'accompagnamento dei figli alle difficoltà legate al percorso scolastico, per promuovere l’apprendimento a scuola come attività legata al benessere e non come una "prestazione" da temere o da affrontare con ansia. Le difficoltà generate dall’ansia da prestazione scolastica sono infatti in aumento, e colpiscono trasversalmente grandi e piccini, genitori compresi che spesso non sanno come aiutare i loro figli e che vedono trasformarsi i pomeriggi dedicati all’aiuto per svolgere i compiti in un vero e proprio incubo.

A questo scopo le due iniziative di SpazioMenteCorpo:

La prima è il corso “COMPITI SENZA STRESS” della dott.ssa Alice Righetti che, dopo il successo delle passate edizioni torna a Treviso, e attraverso cinque incontri “insegna” ai genitori come affiancare i propri figli nello studio domestico.

La seconda è invece rivolta ai ragazzi delle scuole superiori: WORKSHOP PER AFFRONTARE L’ANSIA DA PRESTAZIONE SCOLASTICA, utile soprattutto per imparare ad affrontare gli esami e le interrogazioni attraverso tecniche psicologiche e corporee che saranno illustrate dalle dott.sse Valentina Vettor e Stefania Bonaldo .

Per entrambe le iniziative è necessario iscriversi entro lunedì 1 aprile. Potrete trovare ulteriori informazioni nel sito www.spaziomentecorpo.com o nella pagina Facebook SpazioMenteCorpo Treviso. Lo studio è in vicolo Biscaro 8, in centro città. Info mail spaziomentecorpotreviso@gmail.com