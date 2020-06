Liceo Veronese, l'ultima campanella dell'anno sarà in diretta su Instagram

L’ultima campanella di un anno che resterà nella storia non poteva passare sotto silenzio. E non potevano passare sotto silenzio la musica e la festa che da sempre contraddistinguono l’ultimo giorno di scuola.

Ecco allora che, al liceo Veronese di Montebelluna, è stata ideata un’iniziativa particolare. I rappresentanti d'istituto Isabella Battagion, Giovanni Caverzan, Lorenzo Dal Maso e Cristina Garbuio si troveranno alle 12 di domani, sabato 6 giugno, ultimo giorno appunto, nel cortile della scuola, in un viale Della Vittoria silenzioso da troppi mesi. Lì saranno protagonisti di una diretta Instagram in occasione della quale, fra musica, chiacchiere e ricordi accompagneranno gli studenti della scuola allo squillo fatidico delle 13. Risponderanno a messaggi, si racconteranno, riepilogheranno con il sorriso questi mesi. Per questo, tutti gli studenti saranno esonerati dall'ultima ora di lezione affinché possano collegarsi in diretta social. «Siamo ormai allo scadere di un anno scolastico senza precedenti - dice la dirigente scolastica Rosita De Bortoli - la sua conclusione va degnamente festeggiata. Riprendiamoci il sorriso». E, grazie all'iniziativa, sarà possibile rivivere, anche se a distanza, quel rito speciale che si ripete ogni anno. Sempre diverso e sempre uguale.