Veneto Formazione: bando per assegnare tre borse di studio per l’anno 2020-21

Formare giovani creativi al fine di inserire nel mercato professionisti capaci e meritevoli: ecco lo scopo delle tre borse di studio istituite da Veneto Formazione, ente di alta formazione accreditato dalla Regione del Veneto, da oltre 15 anni impegnato nella formazione nell’ambito del digital marketing, della grafica e dello sviluppo web. L’ente mette a disposizione per l’anno 2020-21 tre borse di studio per la partecipazione al Master in Digital Expert, un percorso formativo articolato che tocca tutte le aree di insegnamento della scuola.

Il concorso è rivolto a candidati tra i 18 e i 35 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio idoneo, interessati a lavorare nel settore del digital marketing o ad approfondire le proprie conoscenze in quest’ambito. Possono quindi partecipare giovani neo-diplomati, studenti universitari e laureati, ma – visto il range d’età – anche chi già lavora o è in cerca di occupazione. L’unica clausola è quella di non aver mai preso parte a uno dei corsi di Veneto Formazione. Ai primi tre classificati verrà assegnata una borsa di studio per l’iscrizione al Master in Digital Expert, pari a un valore di 16mila euro. Il master prevede 500 ore di lezione frontale, suddivise tra Digital marketing, Web design e Graphic design, in corsi di un massimo di 12 partecipanti, che avranno luogo nella doppia sede di Veneto Formazione, a Treviso e Padova.

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno inviare un elaborato di carattere motivazionale, sotto forma di testo, video o presentazione multimediale, nel quale raccontarsi e illustrare in quale contesto o progetto, personale e lavorativo, vorrebbero applicare le conoscenze acquisite con il master in premio. È infatti la motivazione, secondo Vento Formazione, lo strumento base per raggiungere i traguardi che ci si pone, nella vita e nel lavoro. A decidere i vincitori sarà una giuria accreditata, composta proprio dal Comitato docenti dell’Ente formatore, che oltre a proclamare i tre assegnatari delle borse di studio assegnerà anche cinque menzioni speciali, del valore di 500 euro ognuna, da destinare alla partecipazione allo stesso master oppure a uno degli altri corsi in programma.

Il modulo di partecipazione dovrà essere compilato direttamente sul sito di Veneto Formazione, alla pagina www.venetoformazione.it/borse-di-studio, entro e non oltre il 12 ottobre 2019, mentre la cerimonia di premiazione si terrà nel mese di gennaio 2020. Per ogni informazione sulle modalità di partecipazione al bando, e per conoscere tutti i dettagli del master e dei corsi, è prevista una giornata di presentazione sabato 21 settembre 2019. L’incontro è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione nel form dedicato sul sito di Veneto Formazione.