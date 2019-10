Il nuovo Vescovo di Treviso fa visita agli studenti del Cfp di Fonte

Visita lampo molto informale del nuovo vescovo di Treviso, Michele Tomasi, mercoledì 16 ottobre al Centro di formazione professionale (Cfp) Opera Monte Grappa di Fonte. Tomasi ha salutato il personale, alcuni docenti e allievi.

«Il vescovo ha molto apprezzato la nostra scuola – afferma don Paolo Magoga – presidente dell’Opera Monte Grappa – esprimendo un plauso per l’organizzazione della nostra realtà. Da parte nostra abbiamo gustato il suo sorriso e la sua cordiale affabilità. Contiamo di averlo ancora con noi in un successivo momento per illustrargli in dettaglio tutte le nostre eccellenze». Il Cfp di Fonte è nato nel 1955 per volontà di ventisette parroci della zona pedemontana del comprensorio del Grappa, su iniziativa di mons. Erasmo Pilla e del parroco di Fonte don Luigi Ceccato. La Fondazione Opera Monte Grappa, che fa capo alla diocesi trevigiana, attraverso il Cfp facilita e favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo la loro formazione professionale. Attualmente accoglie circa 600 giovani dai 14 ai 17 anni ai quali propone 34 corsi interamente gratuiti, dal meccanico auto al settore elettrico, dalle vendite e marketing all’operatore turistico.