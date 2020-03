Video nella lingua dei segni per la compagna di classe muta: «Andrà tutto bene»

La classe terza elementare di Cusignana dell’I.C. di Giavera del Montello ha realizzato un video musicale nella lingua dei segni italiana. Questo perché nella loro classe c’è Sofia, una bambina che, pur non essendo sorda, non può parlare per un problema che ha dalla nascita. I compagni hanno risposto con entusiasmo e questo è il risultato finale. Lo proponiamo a tutti sia per dare voce a Sofia, sia per contribuire a dare il nostro messaggio di speranza in questi giorni così difficili per tutti.

