Visita e conosci il tuo Comune: nasce il format per l’accoglienza delle scuole

«Avvicinare i giovani alle istituzioni - spiega il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto - rappresenta un passo importante nella crescita dei cittadini di domani».

Conoscere il Comune, i suoi organi gestionali, le sue funzioni ed articolazioni è fondamentale per la partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita della comunità a cui appartiene. Per questi motivi l’amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha pensato di costruire un format dedicato alle scuole che prevede una visita della durata di circa due ore. Ad accompagnare i ragazzi sarà Antonella Caldart, insegnante ed Assessore alle Politiche scolastiche che, tra l’altro, farà loro assistere alla simulazione di una seduta di Consiglio comunale. Come spiega l’assessore Caldart, si tratta di «una esperienza molto utile per i giovani che si trovano a dover democraticamente discutere e decidere che soluzione adottare su un problema relativo alla loro scuola. Con simulazione di budget e tempistica. Un bel modo per imparare a confrontarsi, ad accettare le idee altrui, a motivare le proprie. Un esercizio di democrazia che avvicina i giovani alla vita amministrativa della propria città, nella speranza che si appassionino e si preparino a divenire i prossimi amministratori». L’iniziativa è destinata a studenti ed insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e ai ragazzi che partecipano ai centri estivi comunali. Il percorso di visita viene modulato sulla base delle diverse fasce d’età e dell’interesse manifestato, nonché di progetti didattici proposti dalla singola scuola. Le prenotazioni si effettuano sul sito del Comune e le visite si tengono nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Comune chiamando lo 0438 5691 (orario 8.00 – 14.00 lunedì, mercoledì e venerdì; 8– 13 e 14–18 martedì e giovedì) oppure scrivendo alla mail: segreteria@comune.vittorio-veneto.tv.it