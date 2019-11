Pmi Day: gli studenti di Vittorio Veneto visitano lo stabilimento Keyline

Gli studenti delle classi IV e V dell’Istituto superiore “Vittorio Veneto Città della Vittoria”, con i loro insegnanti, sono stati in visita alla Keyline, azienda di Conegliano leader nel mercato internazionale delle chiavi e delle macchine duplicatrici.

La visita si inseriva nel programma dell’iniziativa “Pmi Day – Incontriamoci” promossa da Confindustria per far incontrare i giovani con i luoghi dove si crea valore economico, occupazione e benessere per tutta la collettività. Gli studenti dell’istituto di Vittorio Veneto hanno prima visitato il reparto produttivo sito in via Camillo Bianchi e poi il Museo aziendale che raccoglie una delle collezioni di chiavi più ricca d’Europa. La visita si è conclusa con una foto di gruppo nella sala conferenze