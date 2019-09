Scegliere un abito da sposa: errori da evitare

Scegliere l'abito giusto, l'abito perfetto per il giorno delle nostre nozze, diventa per alcune (se non tutte), una ragione esistenziale. Quindi, si rende necessario, " ostacolare", il possibile processo di scelta errata, che la sposa potrebbe compiere. Idee e convizioni sbagliate, sul modello e slla percezione di sè, possono fare la differenza, liberarsene è un obbligo. Il fine d' altronde, è scegliere senza compiere errori, che ti perseguiteranno per sempre e non solo, riguardando l' album del matrimonio. Di seguito, sono riportati alcuni degli errori comuni, che dovresti evitare, nella scelta del tuo abito da sposa.

Shopping troppo tardi

Di solito, le spose iniziano a fare shopping 10 mesi prima della data del matrimonio, questo significa che dovrebbero mettere i loro abiti entro e non oltre 6 mesi prima della data del matrimonio. Di norma, specie se scelto su misura o in necessità di modifiche, il processo creativo, non inizia fino a quando non vengono prese le misure. inoltre, il tessuto viene ordinato e si paga un deposito al salone locale e i tempi di consegna, non sono inferiori a 6 mes. Recarti dunque in atelier, davvero con tempi stretti, non gioverà sicuramente alla perfetta riuscita dell' abito, che spesso non è come le aspettative, il tutto correlato allo stato d'ansia che, in quel momento ha raggiunto già livelli indescribili e tu, sicuramente non vuoi un altro motivo per esserlo.

Portare con sè un entourage da stadio

Come sai, i tuoi amici sono adorabili, ma è necessario mantenere la tua squadra di 'giudici' ( meglio se sinceri consiglieri), piccola e intima. Quando hai molte persone che ti consigliano, magari poco concrete e che si perdono in filosofia e gusti estremamente personali, il compito non risulta nè alleggerito nè tantomeno edificante, ma anzi, saranno capaci di generare solo confusione, nervosismo e ulteriori dubbi. Devi essere onesto con te stesso e le persone che sono nella tua vita. Si consiglia di invitare le persone che ti amano abbastanza da dire la verità, senza essere feriti. Anche se questo sembra essere semplice, ricorda che questo è il tuo abito da sposa e non qualcun altro. Pertanto, dovresti avere un'ultima parola su sensazione, stile e aspetto. Le persone che porti allo shopping, sono quelle che dovrebbero supportare la tua decisione e contribuire a rendere il processo più semplice. Pertanto, non sono lì per ostacolarti.

Budget: non essere irrealistica

Devi avere un plan, ovviamente anche in riferimento al budget prefissato. Ciò non significa che non potrai essere flessibile sulla quantità di denaro da spendere, ma hai un limite in mente per tenere sotto controllo, il budget totale del matrimonio. Si noti che il prezzo dell'abit, non include le spese di modifica: il velo, il lavaggio a secco e gli accessori. Pertanto, dovresti tenere a mente tutte queste spese correlate, quando cerchi un abito da sposa.

Fare i conti senza l'oste

Stai pensando di tonificare, scolpire o perdere peso prima del matrimonio? Ti applaudiamo per questo, ma acquistare un abito basato sul modo in cui pensi che apparirà il tuo corpo futuro, è un errore comune e enorme che molte persone fanno. Qualsiasi consulente serio in atelier, non ordinerà mai una taglia in base alle tue promesse di perdere peso.

Cominci ad avere le idee piùà chiare, stai rischiarando la tua mente da idee strane su cui ti eri fossilizzata. Bene! Da ora, la tua percezione e consapevolezza ti indirizzerà su scelte più sicure e verosimili.

Non vedi l'ora di testare tutto questo e prendere appuntamento in un atelier? Vediamo dove:

