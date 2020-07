Prova Amazon Unlimited: 3 mesi di musica gratis

Amazon ha attivato una nuova promozione relativa al servizio Music Unlimited che permetterà a tutti i nuovi clienti di beneficiare della piattaforma musicale per tre mesi, gratuitamente fino al 21 luglio prossimo. Come di consueto è riservata esclusivamente a coloro che non si sono mai iscritti a Music Unlimited e non hanno già beneficiato del classico periodo di prova di 30 giorni.

Allo scadere dei tre mesi, l'abbonamento verrà rinnovato gratuitamente al costo di 9,99€/mese ma potrà essere interrotto in qualsiasi momento senza alcun vincolo o penale. Amazon Music Unlimited è una piattaforma di streaming musicale che offre accesso a oltre 50 milioni di brani e migliaia di playlist, ascoltabili anche offline.

Ricordiamo che questo è uno dei servizi proposti gratuitamente o a prezzi scontati da Amazon durante il difficile periodo storico che stiamo vivendo. Vi lasciamo qui sotto il link per aderire alla promo e il regolamento completo presente anche nella pagina ufficiale.

