Razzismo e marketing, Astoria wines contro l'intolleranza

L'azienda vinicola di Refrontolo acquista pagine sui quotidiani. Sotto l'immagine di una donna di colore con le labbra tricolori la frase di Martin Luther King: “Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla”