Gli elementi essenziali che devi avere nel tuo guardaroba

Il minimalismo, sta invadendo anche lo stile del proprio guardaroba, una sorta di regime dietetico tra i propri capi, che, sicuramente, aiuta a far emergere solo determinati capi essenziali, con i quali puoi generare davvero tanti look, adatti ad ogni occasione, che tua sia in ufficio, ad un party o a far la spesa. Ti renderai conto, che non è necessario avere un negozio di vestiti in casa, per creare una straordinaria collezione personale. Di seguito i capi essenziali di cui hai bisogno, per iniziare a costruire un guardaroba per outfit perfetti in ogni occasione

Camicia da uomo

Se stai cercando una camicia da indossare beh, rovista nell’ armadio del tuo uomo. Sì, avete letto bene. Una camicia bianca abbottonata è essenziale per un grande guardaroba. Abbottonata in toto per andare a lavoro, sganciata di tre o quattro bottoni e sarai pronta per andare in città. È facile capire perché, anche gli esperti di stile, si siano incentrati su questo capo del guardaroba.

Top e canotte basic color

Introdurre qualche top che dona un po' di colore, oltre a possedere una canotta bianca di base, una canotta nera e una maglia a maniche lunghe nera.

Camicette

Due o tre camicette, avvitata o squadrata, spaziando dal nero classico e intramontabile, bianco e un paio di camicette, una nel colore che ami e un’altra, in un colore "di tendenza". Solo perché potresti voler creare un guardaroba, che può essere indossato mille volte, ciò non significa che i tuoi vestiti debbano essere noiosi o neutri.

La giacca di pelle

Se hai intenzione di abbinare significativamente il numero di vestiti che possiedi, faresti bene a mantenere i tuoi capi, più versatili possibile. In questo modo, puoi creare una vasta gamma di abiti semplicemente mescolando e abbinando. Una giacca di pelle (anche più di una ...io le adoro), dalla classica nera, a quella bianca/ghiaccio, rossa, marrone, non puoi non averla. Possedere una giacca di pelle è un must, anche se la si preferisce in un colore particolare, aggiunge un tocco in più e versatilità, a qualsiasi outfit.

Il blazer

Mentre una giacca di pelle classica è un must, on è l’unico capospalla che raccomando di possedere. Un "blazer avvitato", è il "miglior investimento che il tuo guardaroba potrebbe chiedere. È così versatile: indossarlo con un abito, indossato con i jeans e una t-shirt bianca, sulle spalle sulla parte superiore del vostro abito da sera ... funziona praticamente su tutto. Scegli sempre un blazer, realizzato con un tessuto di alta qualità e uno che meglio si adatta al tuo tipo di corpo. Dopo tutto, non passa mai di moda.

Un paio di mitici jeans

Sebbene i pantaloni in denim, siano stati originariamente inventati per i minatori alla fine del 1800, i jeans da allora sono diventati un oggetto di uso quotidiano. Non puoi sbagliare con i jeans neri attillati. Un buon paio di jeans neri, è un ottimo modo per ottenere un look più elevato rimanendo a tuo agio. Cosa succede se preferisci dei jeans blu vecchio stile? Anche questo funziona. A vita alta, bassa, strappato, economico o costoso, tutti ne hanno bisogno. Come i diamanti, i jeans sono per sempre.

Un paio di pantaloni neri

Anche se possiedi un paio di jeans neri, vorrai anche un paio di pantaloni scuri non denim, nel tuo guardaroba. I pantaloni neri sono senza tempo, acquistali di qualità: dei pantaloni neri di lana tropicale, ad esempio, costeranno un po' di più all'inizio, ma dureranno più a lungo e probabilmente finirai per risparmiare denaro, poiché non si logoreranno e quindi dovranno essere sostituiti.

Una maxi gonna e Co.

Non sono solo i pantaloni, dovrebbero avere un posto di riguardo nel tuo armadio, una grande gonna ampia, può essere un oggetto versatile da possedere. Una gonna a ruota e/o plissettata, è la soluzione perfetta per quel mood, a metà tra la voglia di indossare un pantalone e un vestito. Sebbene le maxi gonne, possano certamente essere versatili, le midis potrebbero esserlo ancora di più. Sebbene si possa presumere che siano un punto fermo estivo, le gonne di media lunghezza sono in realtà fantastiche tutto l'anno. Quando fa freddo, puoi abbinarle a collant o stivaletti. Puoi persino indossarli sopra altri abiti o jeans se lo desideri. Funzionano praticamente con qualsiasi cosa.

Il tubino

Creato nel 1926 da Mademoiselle, il little black dress negli anni non ha perso un pizzico del suo glamour. Un abito versatile, comodo e pratico da indossare, in grado di far sentire a proprio agio le donne. Il tubino nero è stato riproposto in mille versioni differenti. Si trova tagliato in mille modi, declinato in mille tessuti, più o meno semplice, più o meno lungo o corto. Dal momento che è un capo base nell’armadio, dobbiamo sceglierlo in modo che si armonizzi al meglio con il nostro fisico, mettendo in risalto i nostri punti di forza e mascherando quelli di debolezza, inoltre, magari sdrammatizzato con del denim, pelle nel capospalla e un tronchetto ai piedi.

Decolleté

Un must che non ha bisogno di presentazioni, dal quale non puoi prescindere. Una donna deve avere nel suo armadio un paio di decolleté, sia per un’occasione speciale, ma anche abbinate a tailleur con pantaloni slim fit, che conferiranno professionalità, classe e un pizzico di sensualità.

Quante borse?

Mentre una borsa può essere considerata un "accessorio", è probabilmente l’accessorio di moda più utile che si possa possedere. Tuttavia, non hai bisogno di molte nel tuo guardaroba. Una every day: grande, ampia, spaziosa, magari in pelle; una media, anche stilosamente modaiola e una piccola pochette, elegante e minimalista.

Pronta ad epurare il tuo armadio?