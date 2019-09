Meditazione: l' importanza di vivere consapevolmente

La meditazione o l'atto di focalizzare e allenare la mente, ha attirato l'attenzione del pubblico per decenni per una buona ragione, gli studi hanno dimostrato infatti, che la meditazione influenza in modo positivo il nostro corpo in molti modi: dall'aumento della concentrazione, all'abbassamento della pressione sanguigna. La scienza dietro di essa, ha lentamente iniziato ad approfondire la pratica, con studi che identificano effetti sul cervello anche con solo poche ore di meditazione. Se stai cercando di dormire meglio la notte, migliorare la tua attenzione o lavorare sulla tua forza di volontà, prova a mettere da parte qualche minuto al giorno per meditare! Può essere fatta individualmente o praticata in gruppo e può fare riferimento a varie pratiche, tra cui: la meditazione guidata (visiva), la meditazione del fuoco, la meditazione del mantra e lo yoga, tutte da cui poter trarre benefici ad ampio raggio. Meditare ogni mattina, è un modo semplice per conferire un tono positivo, al resto della giornata. Dedica un breve periodo di tempo alla tua pratica di meditazione, anche cinque minuti possono avere un impatto profondo, ricordando a te stesso, che questo momento presente è l'unica volta e l'opportunità che puoi fare per fare la differenza, porta con te quel pensiero, quando inizi la giornata.

Gamma di benefici

Una buona notte di sonno

Hai difficoltà ad addormentarti? Invece di ricorrere ai sonniferi, alcuni minuti di meditazione al giorno, potrebbero essere la soluzione.La meditazione consapevole, è una valida alternativa per coloro che soffrono di insonnia, molte persone che soffrono di disturbi del sonno, hanno difficoltà a calmare i loro pensieri e possono soffrire di ansia per i problemi derivanti dalla carenza di sonno. La meditazione, può aiutarti ad allenarti ad assumere il controllo dei tuoi pensieri e gestire le emozioni problematiche, che potrebbero impedirti di essere padrone della tua dailylife.

Concentrazione

Meditare, può aiutarti a migliorare la tua capacità di concentrazione e di respingere le distrazioni, ciò è probabilmente dovuto al fatto, che la maggior parte dei tipi di meditazione, ti esercita a focalizzare l' attenzione e a spostarla lontano dai pensieri erranti, che interrompono tale flusso focalizzato. Questo ti permette di rafforzare il tuo cervello, aiutandoti nella canalizzazione di concetrazione, sulle situazioni del mondo reale.

Riduzione del dolore cronico

Diversi studi hanno scoperto, che la meditazione potrebbe "alterare" ( positivamente) i livelli di attività, in almeno quattro aree del cervello correlate al dolore: in primo luogo, sembra influenzare l'attività nella corteccia somatosensoriale primaria, in cui viene percepito il dolore dal corpo, in secondo luogo, cambia l'attività nell'insula anteriore, nella corteccia cingolata anteriore e nella corteccia prefrontale, che sono tutte coinvolte nella valutazione del dolore e nel capire come rispondervi. La meditazione, potrebbe portare a una migliore regolazione del dolore, sia modificando la percezione reale del dolore sia alterando il modo in cui si risponde ad esso, essenzialmente insegnando alle persone come gestire il dolore cronico dall'interno.

Allevia depressione e ansia

I programmi di meditazione, possono aiutare ad alleviare i sintomi di ansia e depressione. Uno studio pubblicato all'inizio di quest'anno, ha scoperto, che la meditazione ha avuto un effetto simile ai farmaci per il trattamento della depressione e dell'ansia. La meditazione potrebbe farlo, aiutando il cervello ad imparare a regolare meglio le emozioni e a cambiare l'auto-prospettiva di una persona. Ciò, a sua volta, aiuta a gestire i sintomi della depressione e dell'ansia, che spesso hanno a che fare con reazioni emotive e percezione di sé. I ricercatori pensano che aiuti gli individui depressi, aumentando la consapevolezza di sé.

Pressione sanguigna ridotta

Se hai la pressione alta, la meditazione è un ottimo modo per integrare il trattamento. Una revisione della ricerca condotta dall'American Heart Association sulla meditazione trascendentale, ha concluso che la meditazione ha aiutato a ridurre la pressione sanguigna e potrebbe essere utile per alcuni nel prevenire la comparsa della pressione alta. Ciò potrebbe accadere in parte, attraverso la riduzione dello stress cronico, poiché questo, può svolgere un ruolo importante nei livelli di pressione sanguigna. La meditazione aiuta a calmare la mente e riduce lo stress che potrebbe esacerbare la pressione alta e altre malattie correlate.

Lavora sulla forza di volontà

La meditazione influenza il tuo livello di autocontrollo. Quando mediti, pratichi abilità di autocontrollo, controllo degli impulsi e autocoscienza, questo attiva le regioni della corteccia prefrontale, responsabili della regolazione dei nostri pensieri e comportamenti

Un sistema immunitario più forte

L'attività del sistema immunitario, puo' essere influenzata a livello chimico-organico, grazie alla meditazione, può inoltre, migliorare il modo in cui le persone rispondono ai vaccini. Sfortunatamente, nessuno di questi studi ha dimostrato, che questi effetti migliorino la salute in alcun modo, sono ancora necessarie ulteriori ricerche per acclarare se questi effetti sul sistema immunitario siano significativi.

Dormi meglio

Non lasciare che l'insonnia ti tenga sveglio la notte. Un piccolo studio dell'Università della California, a Los Angeles, pubblicato su JAMA Internal Medicine, ha studiato gli adulti di 55 anni e ha scoperto che la meditazione consapevole, può migliorare significativamente la quantità e qualità del sonno e ridurre i disturbi correlati ad esso. Prova quindi ad adottare una routine di meditazione formale, insieme ad altre tattiche, come mangiare pasti equilibrati, dormirai e sarà davvero riposante.

Ora fermati, non ti preoccupare di come ti viene, fallo!

"La via del fare è l’essere"

(Lao Tzu)

Inizia a rilassarti e scegli di vivere intenzionalmente, vediamo dove:

IWKA - Via Piutti, 7 – Conegliano (TV)

Dr.Gudo Bozak Studio Psicologia- Psicosomatica,Ipnosi,Training Autogeno,Meditazione,Tai Chi Chuan

Viale Nazioni Unite, 132, 31100 Treviso TV

Centro Yoga Yoko Dosson - Via Luigi Einaudi, 4, 31030 Dosson TV