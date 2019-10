Halloween: non solo dolcetto o scherzetto

Un viaggio indietro nel tempo (molto indietro), per imparare la realtà di questo rito: Halloween. Cade l'ultimo giorno di ottobre, ma ecco qualcosa che potresti non sapere, a partire dall'etimologia della parola, che significa letteralmente "sera sacra", ed era precedentemente nota ai primi celebratori, europei come la vigilia di tutti i santi. All Hallows 'Eve (31 ottobre) e All Saints' Day (1 novembre), entrambi in omaggio ai santi.

Una lunga storia

Halloween risale a circa 2000 anni fa, quando il popolo celtico in Europa, soleva celebrare la fine del raccolto e l'inizio di un nuovo anno, in un festival chiamato Samhain . Era anche un momento di comunicazione con gli spiriti ultraterreni, con grandi falò accesi in onore dei morti. Quando i romani conquistarono la maggior parte del territorio celtico nel 43 d.C., portavarono con sé le loro feste autunnali: la celebrazione che cadeva in ottobre, chiamata Feralia, che commemora il passaggio dei morti.Avanti veloce di alcuni secoli e arrivano ancora più cambiamenti. Diversi papi cristiani hanno tentato di sostituire le festività "pagane" come Samhain: nel 1000 d.C., il giorno di tutti i santi che cade il il 2 novembre, servì per pregare per le anime dei morti. Il giorno di Ognissanti, assegnato al 1 novembre, ovviamente onorava i santi, ma era anche chiamato Tutti i santi e questo ha reso la definizione ultima di All Hallows Eve, e successivamente Halloween, il 31 Ottobre. Nonostante la nuova attenzione religiosa, le persone nella Vecchia Inghilterra e in Irlanda, continuarono ad associare il tempo ai morti erranti. Preparando doni di cibo, per compiacere gli spiriti e, col passare del tempo, le persone cominciarono con l’indossare costumi spaventosi in cambio di prelibatezze, una pratica chiamata "mummie", che è simile al dolcetto o scherzetto di oggi.

Le prime celebrazioni

In merica, sono nate prevalentemente nelle colonie meridionali, secondo la storia. La gente celebrava il raccolto, scambiava storie di fantasmi e si raccontava reciprocamente le fortune. Tuttavia, quei primi festival autunnali erano conosciuti come "feste da gioco" e non Halloween.

Nel 1700 e 1800, le donne erano solite eseguire rituali su Halloween, nella speranza di trovare un marito. Secondo la storia, le donne avrebbero gettato bucce di mela dietro le spalle, sperando di vedere le iniziali del loro futuro marito e di competere a caccia di mele alle feste perché il vincitore sarebbe stato il primo a sposarsi. Il più strano di tutti? Pensavano che stare in una stanza buia, con una candela davanti a uno specchio, avrebbe fatto apparire la faccia del loro futuro marito.

La ‘festa’, cominciò a decollare a metà del XIX secolo, quando un'ondata di immigrati irlandesi, lasciò il loro paese durante la carestia. Hanno reso popolare la celebrazione a livello nazionale, con le loro nuove superstizioni e costumi, come il jack-o'-lantern . (all’inizio si scolpivano patate e rape).

Alla fine del 1800, un numero sempre maggiore di comunità spingeva per un insieme secolare (e più sicuro) di rituali. La gente ha iniziato a organizzare feste di Halloween che enfatizzavano giochi cibo autunnale e costumi sulla stregoneria e sui problemi.

Quello che sappiamo oggi

Dolcetto o scherzetto salì in popolarità negli anni '50, quando Halloween divenne un vero evento nazionale. Oggi, oltre 179 milioni di americani, celebrano la festa e spendono circa $ 9,1 miliardi all'anno, per celebrarlo, assieme alla celebrazione spietata consumistica.

Storia dei costumi di Halloween e dolcetto o scherzetto

Si diceva, che molte persone si vestissero come santi e recitassero canzoni o versi porta in porta, i bambini che chiedevano "torte all'anima", una sorpresa simile ai biscotti. Il concetto, si è evoluto in trick-or-treat: una gara a chi raccoglie il bottino di caramelle e dolcetti, di casa in casa, assoluto mainstream negli Stati Uniti dall'inizio della metà del 1900. Anche i costumi si sono evoluti. Mentre iniziarono come onesti omaggi ai santi, quella tradizione probabilmente svanì a un certo punto ... fino a quando i giovani burloni scozzesi e irlandesi, non ebbero l'idea di vestirsi di nuovo in abiti spaventosi, come modo per spaventare i vicini ignari. E proprio così, grazie a questi teppisti locali, i costumi di Halloween sono diventati spaventosi, spettrali e dissacranti, una fiera quasi carnascialesca.

Come si festeggia Halloween oggi

Halloween ovviamente rimane oggi una festa popolare in America, ma in realtà ha traversato prepotentemente l'Atlantico. Questa festa non ci appartiene, ma purché si faccia festa, pur non comprendendone il significato, la si è adottata, a suon di party in discoteca e costumi che alimentano solo un consumismo sfrenato, forse, andando ad occultare un periodo strettamente religioso, in cui i morti, i nostri cari, dovrebbero essere i soli ad essere commemorati.

