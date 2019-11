I bambini davanti agli schermi: quanto può essere dannoso il tempo trascorso, se non limitato

Negli anni '80 si iniziò a discutere se fosse appropriato limitare l'accesso dei bambini alla televisione, sulla scia di alcuni studi che sembravano mettere in relazione tempi eccessivi davanti allo schermo, con una maggiore incidenza di obesità e difficoltà di lettura. Tre decenni dopo, sono state introdotte nuove variabili nel problema: computer, Internet, smartphone, social network e videogiochi online. Oggi più che mai, avere figli, comporta un senso di responsabilità e regola maggiore.

Troppo tempo sullo schermo può portare a più problemi comportamentali, problemi di attenzione, uno stile di vita sedentario, aumento di peso e obesità infantile

La stima, vede i bambini di età compresa tra 8 e 18 anni, trascorrano sorprendentemente 7 ore o più, davanti agli schermi ogni giorno. L'eccessivo tempo sullo schermo dei dispositivi elettronici è associato ad un aumento del comportamento sedentario e può interferire con il sonno e le abitudini alimentari dei bambini, mettendoli sulla strada dell'obesità Le scansioni cerebrali e i test eseguiti su oltre 4.000 bambini, mostrano che un limite di tempo dello schermo di due ore al giorno, è correlato ad una migliore attenzione, memoria e capacità linguistica, soprattutto se si associa ad una sufficiente durata delle ore di sonno. Questi risultati, evidenziano l'importanza di limitare il tempo dello schermo ricreativo. Dati più inquietanti, compaiono all'aumentare delle ore di utilizzo dei dispositivi: si osservano cambiamenti nella struttura del cervello, superate le sette ore al giorno. Questi cambiamenti, emergono in una diminuzione dello spessore corticale e del volume della materia grigia , che potrebbe indicare un cervello leggermente più “lento”, inoltre si associa a anche ad un deterioramento del benessere emotivo, soprattutto negli adolescenti, in cui si osserva una maggiore incidenza di depressione o ansia . Più tempo sullo schermo, è stato collegato a danni alla salute mentale e ad un aumento dei tassi di suicidio negli adolescenti, mentre diverse ricerche hanno associato l'uso eccessivo di dispositivi a soitudine, depressione, obesità e e disturbi del sonnoo. La luce blu emessa dai display estremamente nitidi può interferire con i nostri ritmi corporei naturali, impedendo il rilascio della melatonina, un importante ormone del sonno. Questo a sua volta può portare a disturbi del sonno sia negli adulti che nei bambini

Dati inquietanti

Negli ultimi due decenni, è aumentato anche il tempo di schermatura, tra i bambini più piccoli. I livelli più elevati di tempo di visualizzazione, senza supervisione, riscontrati tra i bimbi di età inferiore ai 2 anni, è più che raddoppiato, stimato in media di circa 1,32/2 ore, tra TV e video, video giochi e tempo trascorso sui computer di casa. Sovrastimolarli con i media, in un'era di tablet con streaming infinito, video e giochi interattivi appariscenti, può causare uno squilibrio in parte della corteccia cerebrale chiamata gangli basali. È questa parte del cervello, che ci consente di prestare attenzione ai compiti critici e ignorare le distrazioni. Tale sovrastimolazione, potrebbe portare a problemi nella vita futura, in particolare attraverso disturbi dell’attenzione, memoria e impulsività. Sta aumentando a un ritmo allarmante in tutto il mondo e un fattore contribuente ben accettato è l'introduzione precoce dei dispositivi portatili per i bambini. Un altro aspetto problematico degli schermi è che hanno dimostrato di interrompere il sonno. La luce blu emessa dai display estremamente nitidi, può interferire con i nostri ritmi corporei naturali, impedendo il rilascio della melatonina, un importante ormone del sonno. Questo a sua volta può portare a disturbi del sonno sia negli adulti che nei bambini.

Come fare

Quindi, in un mondo in cui gli schermi sono inevitabili e spesso una parte necessaria della vita di tutti i giorni, come possono genitori e tutori trovare un punto di mediazione? Come possono bilanciare l'uso ragionevole e potenzialmente vantaggioso, dei dispositivi in ​​un ambiente scolastico con l'uso ricreativo, come i social media e la TV? Ecco alcune linee guida, oltre a suggerimenti su come gestire efficacemente il tempo di utilizzo e esposizione del bambino/adolescente, davanti a questi dispositivi.



Screen time per i bambini più piccoli

Gli esperti, ritengono che gli schermi non abbiano molti benefici per neonati e bambini. L'interazione con persone e oggetti dal vivo, è cruciale per lo sviluppo in questa fascia d'età. Un'eccessiva esposizione allo schermo, può comprometterlo e persino causare ritardi, nonché interruzioni del sonno. Inoltre, i bambini semplicemente non capiscono cosa sta succedendo sullo schermo.

Come gestire il tempo di visualizzazione di tuo figlio

La migliore soluzione? Tutto con moderazione. I genitori, hanno la capacità e la responsabilità di influenzare, come e quando i loro figli interagiscono con i media. Ecco come:

Crea zone libere dai media: le interazioni faccia a faccia con familiari e amici, sono essenziali per lo sviluppo di tuo figlio. Quindi, designa i tempi e le aree della tua casa, che rimarranno liberi dai media, come il tavolo da pranzo, l'area studio e le camere da letto.

Limitare l'uso della tecnologia prima di dormire

L'uso del telefono prima di dormire può stimolare i bambini e causare insonnia o peggiorare la qualità del sonno in generale. Tagliare il tempo dello schermo, da 30 a 60 minuti prima di coricarsi.

Limita il tempo extra sullo schermo: gli schermi, sono diventati parte integrante delle classi, poiché molti insegnanti incoraggiano gli studenti a prendere appunti sui computer e molti programmi o libri sono disponibili solo online. Limitare il tempo extra sullo schermo e incoraggiare a viverlo fuori dallo schermo, attraverso attività correlate, da svolgere fuori casa e con altri bambini, sarebbe buona norma.

Monitorare l'uso dei media: ciò che il tuo bambino guarda è importante, soprattutto quando è più giovane. La co-visione può aiutare, poiché puoi spiegare cosa vedono. Sarebbe buona norma, che i genitori scelgano i programmi di buona qualità, da far visionare ai loro figli.

Incoraggiare l’esercizio: limitare il tempo di visualizzazione è importante, ma anche l'esercizio è essenziale. L'esercizio fisico comprende, camminate veloci, escursioni e giochi come calcio, pallavolo, arti marziali, danza, andare in bicicletta.

I bambini piccoli, bambini in età prescolare, dovrebbero avere un tempo di gioco attivo illimitato, purché si trovino in un ambiente sicuro. Seguire queste raccomandazioni potrebbe aiutare a ridurre il rischio del bambino di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e molte altre condizioni di salute a breve e lungo termine.

Parla di argomenti delicati: indipendentemente dall’età dei tuoi figli, come genitore, puoi assicurarti che utilizzino i media in modo sicuro e non si impegnino in bullismo online o interagiscano con materiale sessualmente esplicito. Discutere dei pericoli che le molestie online possono comportare a tuo figlio e ad altre persone, è una forma di grande impegno e responsabilità genitoriale.

Da adulto, alla fine tocca a te modellare un buon comportamento tecnologico. Oltre a monitorare come i vostri interagisce bambino con i media, limitando il proprio tempo mentre lo schermo utilizzando supporti saggiamente-può essere la cosa più efficace che si può fare.

Quindi forse, in fondo, la risposta che i genitori stanno cercando, non è la quantità di tempo on-lineo off-line, da stabilire, ma probabilmente, rivedere il concetto di comunicazione familiare.