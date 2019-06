La youtuber Iris Ferrari incontra i fan trevigiani alla libreria Goldoni

Iris Ferrari, giovanissima influencer e star del web, con oltre 3 milioni di followers tra YouTube, Instagram e Tik Tok, concluderà proprio a Treviso il seguitissimo tour di presentazione del suo secondo libro “Le nostre emozioni”, edito da Mondadori Electa.

Venerdì 7 giugno alle ore 17 Iris sarà infatti presente alla Libreria Goldoni in Viale della Repubblica 154/E per foto e autografi con gli "unicorni", come vengono chiamati i suoi fan. Basterà avere con sé la copia del libro, acquistabile anche alla Libreria Goldoni per chi non lo avesse già con sé, per poter accedere al meet and greet. «Ho iniziato a fare i video per sconfiggere la mia timidezza - ha dichiarato Iris - e la cosa bella è che attorno a me si è creata una vera e propria famiglia che cresce ogni giorno di più. Penso che la cosa che piace agli unicorni è il fatto che io sia autentica, non ho nessun problema a far vedere la mia vita di tutti i giorni senza filtri. Ho 16 anni e vivo una vita normalissima, come tutti i miei coetanei, vado a scuola, esco con i miei amici, ho i miei hobby. Mi piace molto scrivere, il primo libro “Una di voi” era autobiografico ed era uscito quando ero ancora alle scuole medie. Questo secondo libro è la volontà di condividere le emozioni che vivo quotidianamente con tutta la famiglia degli unicorni. Sono molto felice di venire a Treviso per il tour, perché è una città che amo molto».

Il tour in tutta Italia è stato un autentico successo, ad ogni appuntamento migliaia di fan in coda per poter abbracciare, farsi la foto e l’autografo sul libro. Il suo primo libro “Una di voi” in brevissimo tempo aveva raggiunto la vetta della classifica dei libri più letti in Italia, anche il secondo libro ha scalato tutte le classifiche. La prestigiosa rivista Forbes ha inserito Iris tra gli under 30 più famosi, influenti e conosciuti in Italia. Iris è stata scelta dalla Barilla per la campagna di spot televisivi di Ringo, andata in onda sui principali canali tv nazionali lo scorso autunno. Sempre accompagnata dalla mamma, la giornalista e conduttrice Roberta Ferrari, Iris sarà a Treviso proprio l’ultimo giorno di scuola, un modo per salutare con i suoi fan l’inizio dell’estate.