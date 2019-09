I mirtilli sono il Superfood da prendere sul serio

I mirtilli, sono il superfood da incorporare nella tua dieta sono le caramelle della natura, hanno un sapore delizioso: freschi, surgelati, mangiati al naturale o aggiunto alle tue ricette preferite, yogurt, latte, dolci e salati ( io personalmente ne faccio scorpacciate), ma sono anche ricchi di nutrienti essenziali; che aiutano il tuo corpo a prosperare. Secondo alcuni studi, contenuti nel "The Journals of Gerontology", i mirtilli possono anche aiutare a rallentare l'inevitabile processo di invecchiamento. Tutto quello che devi fare è mangiarli. I ricercatori, sono stati in grado di identificare che, consumare solo una tazza di mirtilli al giorno può migliorare la funzione dei vasi sanguigni e diminuisce la pressione sistolica. Questi benefici, provengono evidentemente dagli antociani presenti nei mirtilli, ovvero la parte del frutto che ne determina la nota colorazione blu intenso.

Addiziona la tua dieta

Se un beneficio per la salute così significativo, può derivare da sostanze chimiche che contribuiscono alla tonalità del frutto, quali altri poteri magici potrebbero possedere i mirtilli? Aggiungendo mirtilli al tuo menù settimanale, ne trarrai beneficio per la tua mente, corpo e anima.

I mirtilli sono buoni per i vasi sanguigni e per il cuore

Secondo uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition nel maggio del 2019, mangiare una tazza di mirtilli al giorno, può aiutare a migliorare alcuni fattori di rischio cardiovascolare, delle persone con diagnosi di sindrome metabolica (una condizione in cui possono verificarsi più condizioni insieme, e aumentare il rischio di malattie cardiache, ictus e diabete di tipo 2). Per lo studio, i ricercatori hanno chiesto a un gruppo di adulti in sovrappeso e obesi di età compresa tra 50 e 75 anni di consumare una tazza di polvere di mirtilli liofilizzati, un placebo che assomigliava a un mirtillo o un mix che era metà polvere di mirtilli liofilizzati e mezzo placebo una volta al giorno per sei mesi. Alla fine, quelli che mangiavano una tazza piena di mirtilli al giorno, avevano meno rigidità arteriosa, miglioravano la funzione vascolare e avevano un livello di colesterolo "buono", più alto rispetto a quelli che mangiavano meno o niente mirtilli. Inoltre, si sospetta che gli antiossidanti contenuti nei mirtilli, siano ottimi protettori contro la placca dannosa nelle arterie umane. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche sull'argomento, uno studio ha scoperto che gli animali che vengono nutriti regolarmente con mirtilli verificano una lesione della parete arteriosa, più piccola del 40-60% o un danno ai tessuti rispetto agli animali, che non sono nutriti di mirtilli.

Gli antiossidanti nei mirtilli mantengono il cervello forte

l mirtilli sono ricchi di antiossidanti, chiamati flavonoidi (detti anche polifenoli), chei nteragiscono con le diverse proteine ​​ed enzimi nel cervello, mantenendo il cervello giovane e fresco. In effetti, secondo la ricerca, le persone che seguono una dieta ricca di flavonoidi, restano più acute rispetto alle persone con diete a basso contenuto di flavonoidi e aggiungono che, bere ogni giorno il succo di mirtillo, può migliorare la funzione mnemonica del 30%.

I mirtilli possono abbassare i livelli di colesterolo cattivo

Hai il colesterolo alto? Perché non aggiungere una manciata di mirtilli ai cereali del mattino? Secondo uno studio sugli animali pubblicato nel Journal of Agricultural and Food Chemistry nel 2010, i mirtilli possono ridurre i livelli di colesterolo cattivo (LDL),del 44%. I ricercatori ritengono che ciò, sia dovuto al fatto che i composti nei mirtilli attivano i geni nel fegato e quindi, aiutano nella sua corretta funzionalità

Di la verità, stai già facendo incetta di mirtilli, se non fosse così apprestati a farlo, sono deliziosamente salutari.

