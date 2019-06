Mister Italia 2019: Federico Pinizzotto ha vinto la tappa di Castelfranco

Il modenese Federico Pinizzotto, 27enne di Nonantola, si è classificato al primo posto alla selezione di Mister Italia tenutasi nei giorni scorsi al “Playa Loca Beach Club” di Castelfranco Veneto ed organizzata da Antonella Marcon, agente di Miss Mondo e di Mister Italia per il Veneto e Trentino Alto Adige.

Federico è alto 1.90, occhi marroni capelli castani, laureato in scienze dell’alimentazione e lavora come nutrizionista e modello nel settore fitness. Mister Eleganza è stato eletto Diego Rossetto, 23enne di Castelfranco Veneto, alto 191, occhi azzurri e capelli castani, modello e calciatore. Mister Cinema abita a Borgo Veneto e si chiama Carlo Berton. Alto 1.85, capelli e occhi castani, Carlo che è laureato lavora come infermiere e aspira ad un ruolo nel mondo della moda. Il titolo di Mister Fitness è andato a Carlo Pollam di Sen Jan di Fassa. Il 22 trentino è alto 1.82, occhi grigi e capelli neri, di professione cameriere ha studiato oreficeria all’istituto artistico. Ad Alessandro Candeago 33enne di Moena è andata la fascia di Mister Boy Italia. Alessandro è alto 1.81, capelli biondi, occhi grigio/azzurri, è laureato in farmacia e lavora come farmacista. Oscar Negrar, 23 enne di Verona ha vinto il titolo Mister #Millennial. Alto 1.76, capelli e occhi castani, Oscar lavora come impiegato alle Poste Italiane. I suoi hobby sono i viaggi e il fitness. Oltre a Mister #Millennial nella serata del Beach Club di Castelfranco V.to è stata assegnata anche l’altra fascia “neonata” Mister New Italy, titolo riservato ai primi classificati di origini non italiane ma residenti regolarmente in Italia. A vincere questo titolo il 20enne Simran Singh di origini indiane residente a Merano. Simran è alto 1.83, occhi marroni e capelli neri. La manifestazione è stata presentata da Jessica Zuanetto e da Riccardo Pagan ex concorrente di Mister Italia. Ospite della serata Filippo Melloni, recentemente protagonista al programma “Ciao Darwin” e detentore del titolo “Padre Natura 2019”. I primi classificati accederanno alle finali regionali.

La prossima selezione in Veneto si terrà sabato 22 giugno al ristorante La Nuova Meridiana presso la Darsena Marina del Sole di Chioggia. Per iscriversi i concorrenti possono contattare l’agenzia al numero: +39.327.3720348, oppure andare sul profilo Facebook di Mister Italia Veneto.