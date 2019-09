Segnalazioni e interventi: Asolo arriva su Whatsapp

Un numero per segnalare con un veloce messaggio Whatsapp (magari con foto) buche e dissesti del manto stradale e dei marciapiedi, punti luce spenti, semafori non attivi o mal funzionanti e tutto ciò che compete il Settore Territorio e Manutenzione: si chiama Servizio Whatsapp "Comune di Asolo - Servizio Manutenzioni" e da oggi, mercoledì 18 settembre, sarà a disposizione dei cittadini, affinché chi abita e vive il territorio possa aiutare l’amministrazione ad individuarne le criticità e a migliorarne i servizi offerti.

Il numero da contattare è 335 1309748 e le segnalazioni delle problematiche riscontrate raggiungeranno in tempo reale il Settore Territorio e Manutenzione del Comune di Asolo che, informato, deciderà il da farsi. Il numero sarà attivo 24 ore su 24, ma le richieste verranno prese in carico dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 e gli interventi saranno organizzati sulla base della richiesta e della gravità, non secondo l'ordine cronologico di arrivo. Verranno accettati esclusivamente i messaggi accompagnati dalle generalità del richiedente (i messaggi anonimi saranno rifiutati) e riguardanti esclusivamente il Settore Manutenzioni (per segnalazioni relative a guasti o malfunzionamenti alle reti di distribuzione di acqua, luce, gas o telefono, al fine di agevolare gli interventi di ripristino, si dovrà fare riferimento agli enti gestori).