"Connessioni culturali": attivo il portale RetEventi della Provincia

Tutti gli appuntamenti di musica, teatro, rievocazioni storiche, danza, cinema, mostre, teatro, spettacoli e molto altro, collegati al progetto RetEventi, sono facilmente consultabili con una facile navigazione.

La Provincia di Treviso in accordo con la Regione del Veneto ha avviato la XVII edizione del festival RetEventi Cultura Veneto: un itinerario culturale di “eventi di Marca” ed un'inedita conoscenza del territorio attraverso appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla danza, alle rievocazioni storiche, alle tradizioni popolari, agli spettacoli per bambini, al cinema, all'arte nonchè alla convegnistica e agli incontri letterari organizzati nei più interessanti e a volte inusuali palcoscenici del nostro territorio. RetEventi, un progetto che raccoglie in un unico Festival interdisciplinare estivo-autunnale la pluralità di rassegne culturali, prodotte da soggetti diversi, accessibile al grande pubblico ed organica al territorio, nel periodo che va da fine primavera all'autunno, nel quale maggiore è la propensione alla mobilità e alla partecipazione da parte dei cittadini trevigiani nonché la presenza di turisti, interessati ad assistere ad eventi e a scoprire luoghi di valore storico, architettonico e paesaggistico.

Nato nel 2003 RetEventi Cultura Provincia di Treviso è un progetto assolutamente innovativo, non solo per la tipologia di cartellone, esteso per settori, territorio e periodo di realizzazione, o per gli obiettivi di qualificazione e diffusione dell'offerta culturale che si è posto, ma soprattutto per il modello organizzativo che ha sviluppato. Un modello organico e sistematico alla programmazione delle iniziative culturali annuali che la Regione del Veneto dal 2011, sotto l'unico cappello di RetEventi Cultura Veneto, ha esteso alle altre Province come modello da replicare nei propri territori. RetEventi è il network che negli anni, ha dato vita ad una comunità di addetti ai lavori, che ha consentito di ottenere economie di scala, una distribuzione equa e capillare delle iniziative culturali di qualità sull'intero territorio veneto ed una condivisione di stili ed efficaci azioni di promozione, insomma un "progetto dei progetti", una "rete delle reti" che con la sua logica di networking, desidera essere non solo coordinatore e garante di un'offerta di spettacoli qualitativamente valida e con rilevanti ricadute turistiche - ma soprattutto capace di stimolare e diffondere in modo capillare riflessioni riguardo a tematismi di grande pregnanza per la comunità trevigiana, col fine di contribuire all'affermazione di nuovi modelli di interpretazione dei fenomeni che investono la nostra società e aiutare l'elaborazione di più adeguate matrici comportamentali. Il titolo di quest'anno è "Connessioni culturali" univocamente adottato, per la prima volta, dalle sette Province del Veneto con l'intento di promuovere la cultura in una dimensione unitaria e con un’unica immagine, per vivere in rete le realtà artistiche e culturali più interessanti che offre il territorio.