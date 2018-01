"Lapsuus": un novo brillante lavoro per Armen-trio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Dopo le prime, omonime, pubblicazioni discografiche “Ar-men trio” (Artesuono,2007) e “Armen-trio vol.2” (Artesuono,2009), la band trevigiana è pronta a proporre un nuovo entusiasmante lavoro musicale.

"Lapsuus" è un intreccio tra musica classica e improvvisazione totale, atmosfere di profondo lirismo contrapposte a momenti di frenesia ricamano una tela di suoni, immagini e colori che rendono questo lavoro unico nel suo genere. Registrato nel dicembre 2017 sarà pubblicato dall’etichetta Areamusic e presto disponibile sia in versione fisica che digitale. Ar-Men è un leggendario faro nell’oceano, al largo delle coste della Bretagna. Luogo di mari calmissimi e tempeste infinite, che dettano i ritmi della vita quotidiana. Le sonorità di Ar-men trio sono mutevoli come questi affascinanti elementi. La sensibilità del trio attinge a questi elementi naturali cercando di scoprire i colori di un tessuto musicale basato sull’interplay e su un’attenta cura del suono, in cui le linee tematiche sono sviluppate a lungo e con chiarezza. Le tinte si fanno volta per volta brillanti o sfumate, talvolta nella penombra. La pulizia e la compostezza delle sonorità prodotte dagli strumenti sconfina a tratti in momenti di ribellione e di anarchia. Il mondo musicale di Ar-Men Trio è un assemblaggio di esperienze diverse in cui si mescolano qualità e caratteri di una molteplicità infinita, tra fingerstyle popolare, armonie classiche, improvvisazioni jazzistiche per una musica contaminata in generale. L’utilizzo “melodico” delle percussioni e del basso porta ad un reale scambio di linguaggio che rifugge lo schema solista-base ritmica. La sintonia dei tre musicisti si fonda sulla condivisione dello stesso ritmo del respiro. Un disco da non perdere per iniziare sotto il segno della buona musica questo 2018

Gallery