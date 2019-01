"Ti farò del male": nuovo disco per la band trevigiana La Scimmia

La Scimmia è una band di Treviso nata nel 2015 e composta da Gabriele Marino, Andrea Albani, Enrico Poletto e Federico Scuderi. Alfieri trevigiani di un rock con venature pop ed elettroniche accostate a testi in italiano, la band si appresta a tornare sulle scene con un nuovo disco dal titolo "Ti farò del male".

Un lavoro molto ambizioso che la band trevigiana ha affidato alle sapienti mani del produttore Riccardo Damian, già vincitore di un Grammy Award con Bruno Mars. "Ti farò del male" è un disco di sano rock senza compromessi. Ci sono le chitarre e le batterie pestate con testi personali, forti, riflessivi, incisivi. È rock/punk/pop tutto insieme, pulsante, energico, personale e viscerale: un sound che colpisce, pronto per essere cantato a squarciagola. Un album solido ma accessibile, diretto, forte, urgente e efficace. La band commenta il disco, in uscita il 25 gennaio, con queste parole: «Ti farò del male non è altro che un titolo provocatorio volto a difendere la purezza dell’odio come sentimento umano istintivo e combattere l’ignoranza che ne consente un utilizzo ingiustificato». La band trevigiana presenterà "in casa" il nuovo album. Venerdì 8 febbraio all'Home Rock Bar si terrà infatti il primo concerto in cui la band suonerà dal vivo le 9 canzoni inedite del loro secondo disco. Dopo un primo album pubblicato a inizio 2016, la band è tornata in studio nel 2017 ultimando le registrazioni del secondo lavoro nel dicembre dello stesso anno. Dopo un periodo di pausa, La Scimmia è pronta a uscire per le etichette Sotterranei, Sisma e Dischi Soviet Studio con il loro secondo disco. Un'esplosione di rock pronta a scuotere Treviso.