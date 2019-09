I benefici del sale rosa dell'himalaya

Molto tempo fa, strati di cristalli di sale marino nelle profondità della catena montuosa dell'Himalaya, erano ricoperti di lava. Molti esperti, ritengono che questo rivestimento di lava abbia contribuito a mantenere il sale pulito, puro e privo di inquinanti ambientali. Perché dunque non usarlo? Vediamone i benefici.

Migliora la respirazione

Poiché il sale ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, può aiutare a eliminare le infezioni. Inoltre, una soluzione salina delicata di acqua bollita e raffreddata e sale utilizzata come lavanda nasale, può aiutare ad allentare i muchi e contribuisce ad una pulizia profonda dei seni nasali. D'altronde l'inalazione di aria iodata, è nota migliorando la respirazione

Stimola la circolazione

Prima della tua prossima doccia, mescola un pò di sale dell'Himalaya, con olio di cocco e un olio essenziale di tua scelta e usalo come uno scrub. Il massaggio, aiuterà a migliorare la circolazione e rilassa i muscoli, inoltre il sale, agisce come un esfoliante naturale.

Purifica l'aria

Quando acquisti una lampada a base di sale dell'Himalaya, attirerai gli inquinanti presenti nell'acqua e nell'aria di casa. L'acqua evapora, grazie al calore prodotto dalla lampada, e gli allergeni e la polvere che normalmente influenzano la tua salute, verranno assorbiti dal sale, invece di essere assorbiti dal tuo corpo.

Vitamine e Nutrienti

Rispetto al raffinato sale da tavola o persino al sale marino, il sale rosa dell'Himalaya contiene piccole quantità di calcio, ferro, potassio e magnesio e minori quantità di sodio, rendendolo una scelta più sana.

Insomma, un sale con così tante proprietà curative, non puoi non provarlo, sarà un'esperienza rilassante, per la mente e il corpo.

Senti il desiderio di acquistarlo in ogni sua forma? Vediamo dove

