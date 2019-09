Le migliori coperture per auto da acquistare nel 2019

Le coperture per auto, sono un valido aiuto per assicurare protezione del tuo veicolo, da intemperie, graffi e detriti. Oggi, l'offerta è variegata e può essere piuttosto difficile capire quali funzionano effettivamente, dunque per evitare errori e soprattutto evitare di perdersi tra le diverse opzioni,segui questo report, acquisirai tutte le informazioni necessarie che ti condurranno naturalmente, ad una scelta sicura.



Caratteristiche da considerare nella scelta della copertura

Livello di protezione:

La scelra deve sempre essere sottesa a queste domande: devo usarla in un ambiente interno o esterno? Quanti elementi potrebbe sopportare la cover? E quanto sarebbe pulita la copertura della macchina?

Compatibilità delle dimensioni

La scelta deve tener conto delle dimensioni offerte da ciascuno dei marchi e quindi del tipo di veicoli con cui queste coperture, potevano essere utilizzate.

Sicurezza

Osservare quanto bene la copertura, può essere fissata intorno o sotto la macchina. Questo ci consente di sapere, se il telo gestirà facilmente il vento.

Durabilità

Infine, analizzare il materiale con cui sono state realizzate le coperture, per vedere quanto sono in grado di resistere all'esposizione continua a elementi o altri fattori ambientali.



Guida all'acquisto

In questa sezione affronto, i diversi fattori che devi conoscere e considerare, quando devi acquistare e quindi scegliere la cover della tua macchina, migliore per le tue esigenze.

Coperture per auto al coperto

Prima di tutto, dovrai determinare di quale tipo di protezione avrai bisogno per la tua auto. Se mantieni la tua auto all'interno di un garage e ben protetta dalla maggior parte degli elementi, avrai davvero bisogno solo di una copertura che protegga dalla polvere, il tuo veicolo. Per garantire ciò, cerca una copertura a trama fitta, questo eviterà che le particelle di polvere passino attraverso il materiale. Tuttavia, dovresti cercare materiali leggeri e traspiranti. Vedi, anche se la tua auto è tenuta all'interno, c'è sempre la possibilità che l'umidità possa accumularsi sotto la copertura. Se ciò dovesse accadere, potrebbe portare alla crescita di muffe o funghi, il che è abbastanza pericoloso. Una copertura in materiale traspirante, tuttavia, impedirà la raccolta dell'umidità che, a sua volta, impedirà la crescita fungina.

Coperture per auto all'aperto

Se hai intenzione di tenere la tua auto fuori per la maggior parte del tempo, avrai bisogno di qualcosa di un po' più pesante. Queste sono le funzionalità necessarie, a seconda dell'area geografica e quindi climatica, di dove vivi:

Resistente all'acqua e materiali impermeabili

Dovresti sapere, che non tutte le coperture auto proteggono il veicolo da pioggia o acqua. Anche quelli che dichiarano di essere impermeabili, potrebbero non essere all'altezza delle tue aspettative. Quindi, per capire quale tipo di copertura cercare, dovresti prima apprezzare la differenza tra resistente all'acqua e impermeabile. I tessuti resistenti all'acqua, manterranno l'acqua lontano dalla tua auto per un certo periodo di tempo. Questi tipi di materiali sono buoni quando, si verificano piogge non copiose e rade. Tuttavia, se piove piuttosto intensamente dove vivi, allora avrai bisogno di una copertura impermeabile. Questi materiali assicurano che l'acqua non penetri affatto, ciò include l'acqua che inizia a ristagnare in un'area specifica.

Protezione UV

Ora subentra, la questione della protezione UV; i motivi principali per cui i raggi UV sono così pericolosi per la tua auto, è perché possono causare il degrado della vernice. Quindi, se la tua auto trascorre molto tempo al sole, potresti notare che la vernice inizierà a sbiadire o addirittura a scheggiarsi dopo un po'. Questo è il motivo per cui dovresti considerare una copertura per auto, che sia abbastanza spessa e resistente, per evitare che i raggi colpiscano la superficie della tua auto. Potresti voler considerare, anche una copertura per auto riflettente, ciò permetterà ai raggi solari, di ' rimbalzare'.

Neve

Se vivi in ​​una zona in cui devi affrontare tutte e quattro le stagioni, allora dovresti cercare di ottenere anche la migliore cover per la neve. In genere, l'opzione migliore per questo scenario, è una copertura spessa e resistente, che impedirà alla neve di sciogliersi e filtrare attraverso il materiale. Una copertura più spessa, può anche rendere più facile spolverare la neve raccolta. Potresti anche considerare una protezione che lavora in sinergia sia per la neve che l' acqua, questo perché eviterà il legame tra acqua e neve, che potrebbe trasformarsi in ghiaccio e quindi divenire un tutt'uno con la superficie della macchina, congelando.

La giusta misura

Il più grande problema nel trovare la copertura auto ideale, è che può essere difficile trovarne una delle dimensioni giuste. Bene, il modo migliore per farlo, è misurare le dimensioni del veicolo, questo significa ottenere le giuste misure per lunghezza, larghezza e altezza. Quindi, si tratta solo di confrontare le tue misurazioni, con ciò che è disponibile sul mercato.

Prevenire i graffi

Indipendentemente dal fatto che la tua auto sia tenuta al chiuso o all'aperto, c'è sempre la possibilità che possa graffiarsi. Fortunatamente la copertura, può essere utile per tenere a bada questo tipo di danno, la migliore per questo tipo di lavoro, è una spessa e resistente, che attutisce eventuali colpi o spigoli vivi. Cerca una copertura per auto, realizzata in materiale di alta qualità e multistrato.

Materiale interno

I graffi esterni non sono le uniche cose di cui devi preoccuparti, devi anche badare al materiale con cui è confezionata la cover, evadendo l'attrito che creerebbe a contatto diretto con la vernice. Per evitare graffi o altri tipi di danni, cerca delle fodere con interno in cotone o tessuto altrettanto morbido.

Mantenere la copertura sicura

Ancora un'altra cosa che dovresti essere in grado di fare, è la tenuta sicura, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia tenuto all'interno o all'esterno. Una copertura aderente, completa con un orlo elastico, dovrebbe essere sufficiente. Se sei preoccupato che la copertura venga staccata, cerca cinturini, fibbie, anelli di tenuta e corde, che possono essere utilizzati, per mantenere la copertura fissata all'auto.



Cosa offre il mercato

Copertura auto Audew

Questo copriauto, offre riparo al tuo veicolo anche quando è parcheggiato all'esterno ed esposto a polvere, sporcizia e sole. Il livello di protezione è notevole, è resistente all'acqua, per via del rivestimento realizzato in tessuto poliestere 190T ad alta densità, il che significa che è in grado di proteggere la tua auto da pioggia leggera o media. La superficie esterna riflettente d'argento, assicura che questa copertura sia in grado di deviare la maggior parte dei raggi del sole, in particolare i raggi UV, che possono causare il deterioramento di alcuni materiali sull'auto. Questa copertura per auto è anche abbastanza dura, il che la rende eccellente per mantenere fuori lo sporco e la polvere. Ancora più interessante, però, è questa durabilità che impedisce anche alla macchina di essere graffiata. Per finire, lo sporco e i detriti si poggeranno semplicemente e questo lo rende incredibilmente facile da pulire. Riguardi le dimensioni, questa cover, è disponibile in tre diverse dimensioni: L, XL e XXL e come tale, può coprire un veicolo fino a 5, 50 mt di lunghezza. L'unico problema, è che non c'è troppa varietà, per quanto riguarda le dimensioni, quindi, se hai un veicolo di piccole o medie dimensioni, puoi rimanere con molto materiale sporgente e questo può ridurre l'utilità della copertura. Il meccanismo di fissaggio di questa cover, consta di due soluzioni di fissaggio: il primo Esistono due metodi per fissare il coperchio. Il primo è con l'orlo elasticizzato che è pesantemente increspato, assicurando che il coperchio si raccolga saldamente sotto il corpo dell'auto. Poi ci sono le cinghie resistenti e le fibbie antivento. Una volta che questi sono a posto, puoi essere certo che la tua copertura non andrà da nessuna parte, anche con tempo ventoso.

Pro

Offre protezione da diversi elementi

Funzionalità di fissaggio adeguate

Realizzato con materiali pesanti

Facile da pulire

Contro

Opzioni di dimensioni insufficienti

Copertura per auto di lusso Rain-X

La copertura per auto di lusso Rain-X, è in grado di proteggere il tuo veicolo da tutti i tipi di elementi esterni. Se stai cercando una copertura per auto completa, questa copertura Rain-X, si adatta abbastanza bene all' esigenza: è in grado di proteggere il veicolo da varie condizioni esterne, permettendoti di tenere l'auto esternamente. Questa copertura per auto, è resistente all'acqua anche se non è necessariamente impermeabile, è in grado di tenere lontana l'acqua finché non si raccoglie e quindi inizia filtrare sino alla vernice. Il materiale è di alta qualità e assicura protezione dai raggi UV. Quindi, anche se tendi a tenere la tua auto al sole per ore, puoi stare tranquillo, la vernice non verrà danneggiata. Il materiale di copertura, è abbastanza forte da trattenere la maggior parte dei tipi di polvere e detriti assicurando protezione da graffi e urti, infine è realizzata in un materiale incredibilmente morbido, che annulla anche possibili attriti interni È disponibile nelle dimensioni medie, fino a XX-Grande, ciò significa che i veicoli tra i 4,50 e 6,0 mt, possono essere coperti interamente. Questa è una buona gamma di dimensioni, quindi non dovresti avere problemi a trovare un'auto che si adatta bene alla tua auto di lusso. Sui meccanismi di sicurezza, questa cover consta di molti gommini e cinghie di fissaggio, quindi, in questo senso offre al veicolo, una certa protezione dal vento. Sfortunatamente, questa cover è anche piuttosto leggera, a causa di ciò, ha la tendenza a volare in alto quando i venti diventano forti, anche quando è legata.

Pro

Buona protezione da sole e pioggia

Buona gamma di dimensioni

Materiale durevole

Contro

Non eccezionale per i forti venti

Copriauto XCAR

XCAR è l'ideale per proteggere la tua auto da un'ampia varietà di elementi esterni, come vento e sole. Se preferisci tenere la tua auto all'aperto, allora vorrai questa copertura, questo perché funziona bene contro la maggior parte dei fattori ambientali. Il rivestimento, è costituito da materiale idrorepellente, dunque ti permette di tenere l'auto fuori, durante la stagione delle piogge, assicurandoti di trovarla dopo, completamente asciutta. La copertura, è altrettanto efficace per proteggere la tua auto dal sole e dai raggi UV, questo è in gran parte dovuto alle proprietà riflettenti, issolvendo la luce solare e i raggi UV, assicurando che la vernice non sia degradata o danneggiata in qualsiasi modo, mantenendola in ottime condizioni. Il materiale è anche piuttosto spesso, il che lo rende un ottimo strato protettivo contro polvere, foglie e altri tipi di detriti. Questo non solo mantiene la tua auto pulita, ma assicura anche che sia al sicuro da graffi. L'unica cosa spiacevole di questa cover è che il materiale interno non è troppo liscio, quindi, devi stare attento che non si muova contro la vernice, causando attrito. Adatta ad auto e camion: auto di lunghezza compresa tra 4,0 e 5,0 mt e camion lunghi meno di 5,0 mt. Infine, il fissaggio prevede un orlo elastico, che consente di adattarsi perfettamente al veicolo, inoltre vi sono anche anelli di tenuta, lucchetti per cavi, corde elastiche e clip, per consentire di fissare saldamente intorno all'auto (uindi, anche con vento forte, rimarrà fermo).

Pro

Protezione da sole, pioggia, detriti e vento

Può essere fissato saldamente

Numero adeguato di dimensioni disponibili

Materiale traspirante

Contro

Il materiale interno è un po' ruvido

YITAMOTOR

Il copriauto YITAMOTOR è perfetto per l'esterno e può proteggere il tuo veicolo da qualsiasi tempo. Vivi in ​​una regione che vive tutte e quattro le stagioni e deve proteggere la tua auto tutto l'anno? Se è così, allora questa è sicuramente la cover per te. Oltre a proteggere la tua auto da pioggia e raggi UV, questo è ottimo anche per tenere lontana la neve dalla tua auto. La parte esterna della cover, è realizzata in materiale argenteo, questo e' finzionale per riflettere i raggi del sole, assicurando che i raggi UV non siano in grado di danneggiare la vernice del tuo veicolo in alcun modo. Inoltre, questa copertura è anche resistente all'acqua, il che significa che anche durante un acquazzone, la tua auto rimane asciutta. Questa funzione idrorepellente ha un altro scopo durante l'inverno. Fa in modo che l'acqua non passi attraverso il coperchio e congeli il materiale all'auto. Allo stesso tempo, la copertura è abbastanza spessa da tenere lontana la neve dalla tua auto, assicurandoti di rispolverarla prima di entrare. Ultimo ma non meno importante, l'interno è realizzato in cotone delicato e morbido, in questo modo, non devi preoccuparti dell' attrito. Pensato in gran parte per auto e SUV, questo copriauto è in grado di coprire veicoli da 3,80 e 5,0 mt di lunghezza, quindi, non avrai problemi a coprire la maggior parte dei veicoli di medie e grandi dimensioni. Questa cover utilizza cinghia e fibbie per mantenere il materiale in posizione, sfortunatamente però, la lavorazione non è eccezionale e anche con la minima forza, il cinturino può staccarsi, rendendo questa funzione inutile.

Pro

Offre un'ottima protezione in tutte le stagioni

Interni morbidi

Materiale durevole

Contro

Cattiva fattura

Questi sono tutti i diversi punti da considerare, quando si sceglie la migliore copertura auto per te. Naturalmente, la scelta sta a te..buon divertimento!

