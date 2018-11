A Treviso un pomeriggio dedicato ai trent'anni di Advar

Giovedì 22 novembre alle ore 18.30, nella sala rossa del Mecenate Tea Lounge si terrà un importante incontro dedicato all'Advar (Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti)

L’incontro vedrà la partecipazione della presidente, Anna Mancini, che racconterà com'è nato, proprio trent'anni fa, l’Advar e cos'è oggi, quali attività svolge e quali sono i progetti per il futuro. Un momento di testimonianza e di riflessione in occasione della mostra “ I colori della luce” di Franco Vivian, presente nella Sala Espositiva del Mecenate Tea Lounge, fino al 30 Novembre. Ogni opera è cedibile sulla base delle offerte degli acquirenti, a partire da un minimo di € 50,00 in su ( a seconda delle opere) e l’intero ricavato sarà devoluto all’Advar.