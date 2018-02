Aeroporto Canova: il tunnel nascosto e la ciclopedonale poco segnalata

A chi risiede o transita nei pressi dell'aeroporto Canova capita di assistere a scene da brivido con gente appena scesa che s'avventura, valigie alla mano, lungo la vicina rotatoria e le bretelle dell'adiacente tangenziale per poi attraversarle e raggiungere così il centro città, rischiando ad ogni passo di venir travolta dai mezzi in transito. La stessa cosa avviene anche in senso contrario. Eppure ci sarebbe una tranquilla pista ciclopedonale a collegare lo scalo trevigiano al centro storico con un tunnel che bypassa la tangenziale. Peccato che non sia, in entrambi i sensi , segnalata in modo adeguato lasciando perplesso chi vi si avventurasse osservando la segnaletica presente. Proprio lo stesso tunnel viene infatti "nascosto" da cartelli - vedi foto- che segnalano incomprensibilmente la fine del percorso costringendo ad un dietro-front ed a cercare quelle soluzioni "estreme" a cui ci tocca assistere. Ci sono poi cartelli divelti da tempo e, quindi, non visibili come pure è del tutto insufficiente la segnaletica orizzontale soprattutto quando il percorso pare avventurarsi in proprietà private, per non dire del fondo stradale da vera "pista cammellata", degno di un raid sahariano, non certo di una ciclopedonale di città. La zona del Canova è già di per sè caotica, lo sarà ancor più col costruendo centro commerciale di cui s'intravvedono i primi pilastri ed è il primo impatto che i turisti hanno con Treviso. Renderlo il più gradevole ed accogliente possibile dovrebbe essere una priorità. Magari prima che accada qualche evento tragico come il cavalcavia di San Giuseppe testimonia.