Strade come fiumi, pioggia battente e disagi in molte zone del paese. Su Cornuda nel pomeriggio di martedì 28 maggio si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Le immagini che vedete arrivano da Via del Commercio, completamente allagata. Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre sul posto per far fronte agli allagamenti.