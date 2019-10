Mogliano Veneto, opportunità di inserimento lavorativo per 12 giovani

Per i giovani di Mogliano Veneto un’importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo grazie ai progetti Garanzia Giovani realizzati da Formaset in materia di Digital Marketing e Marketing Turistico, nell'ambito della co-progettazione in materia di Politiche giovanili con il Comune di Mogliano Veneto. Queste opportunità verranno presentate durante un incontro aperto ai giovani che si terrà lunedì 21 ottobre, presso la biblioteca comunale (via De Gasperi 8), alle ore 17.

I due percorsi formativi sono rivolti ciascuno a 6 giovani tra i 18 e i 29 anni che non siano attualmente impegnati in ambiti lavorativi e che non frequentino percorsi di studio, dimostrando al contempo interesse nell’acquisire conoscenze specifiche nei principali canali di comunicazione digitale o nei meccanismi che caratterizzano i processi di marketing strategico volto al settore turistico. Per completare la formazione, entrambe le iniziative prevedono al termine del corso un tirocinio di tre mesi in aziende del settore nei territori del trevigiano e del veneziano. Il tirocinio prevede una retribuzione mensile di 450 euro al mese. Per poter accedere alla selezione i giovani devono aderire al programma Garanzia Giovani e presentare la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria all’indirizzo e mail info@formaset.com entro le ore 12 del 29 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.formaset.com.